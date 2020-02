ZTE staat in de mondiale top 3 met 2.561 octrooifamilies van 5G-standaard-essentiële octrooien bij ETSI

SHENZHEN, China, 28 februari 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat het 2.561 families van 5G-standaard-essentiële octrooien heeft ingediend bij het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI). Daarmee staat het bedrijf in de mondiale top 3, volgens het meest recente octrooirapport over de branche dat is gedistribueerd door het Duitse Ministerie voor Economische Zaken en Energie (BMWi). Het rapport is een gezamenlijke productie van IPlytics en de Technische Universiteit Berlijn.



ZTE is toegewijd aan het bouwen van het kernconcurrentievermogen van onafhankelijke innovatie in het 5G-tijdperk. Het bedrijf heeft meer dan 5.000 5G-octrooien en behoort daarmee tot het "Tier-1 Kamp" van mondiale octrooi-inzet. ZTE heeft aanvraag gedaan voor meer dan 74.000 wereldwijde octrooiactiva, waaronder meer dan 34.000 toegekende octrooien op mondiaal niveau.



Bovendien heeft het bedrijf meer dan 3.900 octrooiaanvragen voor chipsets, in Europa, de VS, Japan, Korea en andere landen. Als belangrijke contribuant en deelnemer in het onderzoek naar mondiale 5G-technologieën en -standaarden, heeft ZTE meer dan 7.000 5G NR/5GC-voorstellen ingediend bij internationale standaardisatieorganisaties.



Tot de dag van vandaag heeft ZTE innig samengewerkt op het gebied van 5G met meer dan 70 beheerders over de hele wereld, en heeft het 46 commerciële contracten veiliggesteld. Bovendien heeft het bedrijf succesvol meer dan 60 gebruikssituaties geïmplementeerd, werkt het nauw samen met meer dan 300 industriële klanten en heeft het samengewerkt met meer dan 200 toonaangevende productleveranciers.



Met intelligent eigendom als een van haar kernstrategieën voor ontwikkeling, heeft ZTE een volledig managementsysteem opgericht voor intellectueel eigendom en heeft het voor zichzelf een octrooi-operatiestrategie onderzocht. Door middel van de hoogwaardige octrooi-inzet, heeft ZTE duurzame innovaties gerealiseerd en concurrentievoordelen op de wereldmarkt verkregen, en zo innovatieve producten en hoogwaardige diensten naar klanten gebracht.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, beheerders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



ZTE heeft tot dusver 46 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.



