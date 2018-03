QS World University Rankings per Vakgebied, 2018

LONDEN, February 28, 2018 /PRNewswire/ --



Beste universiteiten ter wereld voor jouw vakgebied bekendgemaakt



QS Quacquarelli Symonds, de internationale analisten van hoger onderwijs, hebben vandaag de achtste editie van de QS World University Rankings per Vakgebied [https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018 ] gepubliceerd. Het onderzoeksproject heeft geresulteerd in een ranglijst met 's werelds beste instellingen voor de studie van 48 verschillende vakgebieden en vijf brede vakgebiedgroepen. Het portfolio - het meest uitgebreide in zijn soort - is zodanig ontworpen dat het voor (aspirant-) studenten, ouders, loopbaan- en studieadviseurs en wetenschappers een essentiële gids vormt ter vergelijking van de prestaties van universiteiten.



Dit jaar behoudt Harvard University zijn wereldwijde toppositie. De universiteit staat op nummer één bij veertien verschillende vakgebieden, waarmee het hoger scoort dan Massachusetts Institute of Technology (12 nummer-één posities) en de University of Oxford (vier nummer-één posities).



Belangrijkste Resultaten:





- Het hoger onderwijssysteem in de Verenigde Staten kent meer dalingen dan

stijgingen;

- Britse universiteiten blijven veerkrachtig ondanks Brexit met 10 nummer-één posities -

twee meer dan vorig jaar;

- De University of Cambridge komt vaker voor in een top tien dan enige andere instelling

(37);

- Op het vasteland van Europa is Nederland het enige land met twee topposities, terwijl

Zwitserland en Italië ieder één toppositie innemen;

- Franse universiteiten blijven voortploeteren, met meer terugval dan vooruitgang in

posities;

- National University of Singapore is de meest uitzonderlijke Aziatische instelling met

11 plaatsen in een top-10;

- China's verbetercurve is afgevlakt, evenals die van Rusland;

- India's positie is iets verslechterd;

- Brazilië verliest bijna een kwart van zijn plaatsen in de top 100, wat de worstelingn

van het systeem onderstreept;

- QS heeft dit jaar twee nieuwe tabellen aan het portfolio toegevoegd: Library &

Information Management en Classics & Ancient History.





QS World University Rankings per Vakgebied,2018: Instellingen met de meeste Top 10

Posities

Instelling Land Aantal Top-10 Posities



University of Cambridge VK 37



University of Oxford VK 35



University of California, Berkeley VS 34

Harvard University VS 34

Stanford University VS 32



Massachusetts Institute of Technology VS 24



University of California, Los Angeles VS 14



London School of Economics VK 13



National University of Singapore Singapore 11



Yale University VS 11



Ben Sowter, Research Director bij QS: "Dit is misschien wel het eerste jaar sinds we dit onderzoeksproject zijn gestart dat we de opkomst van Aziatische landen wat zien teruglopen. Er is geen noemenswaardige proportionele toename in het aantal top-50 posities dat zij innemen, en alleen de National University of Singapore laat breedschalig concurrentievermogen zien op de allerhoogste niveaus. De resultaten zijn een bewijs van de problemen die een instelling of systeem ondervinden wanneer zij hun onderzoeksprestaties op wereldtopniveau willen brengen."



De volledige ranglijsten zijn hier te vinden http://www.TopUniversities.com.



