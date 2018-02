AutoMobility LA(TM) voegt VISA toe aan zijn Adviesraad 2018

Olabisi Boyle van VISA's Internet of Things (IoT) gaat deel uitmaken van groep industrieleiders van Audi, General Motors, het Los Angeles Department of Transportation, NVIDIA en Time Inc.



LOS ANGELES, 28 februari 2018 /PRNewswire/ -- AutoMobility LA [https://automobilityla.com/] van de Los Angeles Auto Show [http://laautoshow.com/] (LA Auto Show®) heeft vandaag aangekondigd dat een nieuw lid deel gaat uitmaken van zijn Adviesraad. Olabisi Boyle, senior directeur, Internet of Things (IoT), Connected Car VISA, gaat deel uitmaken van een team van leidinggevenden en experts van internationaal erkende automobiel-, technologie- en transportbedrijven en overheidsorganisaties. Voorts is de toevoeging van Boyle tot de Adviesraad een weerspiegeling van de steeds diepere band tussen de automobiel- en technologiesectoren aangezien VISA zijn gamma van producten en diensten in het voertuig integreert. Als lid van de raad zal Boyle helpen bij de organisatie van het steeds groeiend aantal platforms en programma's van AutoMobility LA, waaronder de sprekers en wedstrijden van het hoogste niveau.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



"De convergentie van de tech-, mobiliteits- en automobielindustrieën bereikt een cruciaal punt en wij zijn verheugd dat wij deze invloedrijke groep van pioniers en vernieuwers aan onze kant hebben; zij zullen een belangrijke rol spelen om de show naar het volgende niveau te brengen wat betreft inhoud," zei Lisa Kaz, voorzitter en CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Gebruikmakend van de ideeën en het deskundig advies van de raad kan de wereld uitkijken naar de stersprekers die het over de belangrijkste thema's, trends, innovatieve technologieën en de toekomst van transport zullen hebben."



Samen met conferentiedirecteur Andy Gryc die al vijf jaar deze functie bekleedt, zal de Adviesraad de strategische richting en conferentieagenda bepalen voor AutoMobility LA, die zal plaatsvinden van 26 tot en met 29 november 2018 in het Los Angeles Convention Center. De leden van de Adviesraad vergaderen het hele jaar door om de constant nieuwe inzichten in de snel veranderende automobielindustrie op de voet te volgen. Zij hebben een invloedrijke rol in het samenbrengen van een talentvolle groep van deskundigen om de meest kritieke onderwerpen en thema's betreffende de mobiliteits- en vervoersindustrieën te bespreken.



De leden van de Adviesraad 2018 van AutoMobility LA omvatten:



Bryan Biniak, CEO en oprichter van ConnectedTravel Bryan Biniak is de CEO en oprichter van Connected Travel, een op gedrag gebaseerd marketingplatform en dienstenbedrijf op het gebied van applicaties dat diensten levert aan het dagelijkse reisecosysteem. De meest recente functie van Biniak was als EIR bij Nokia Growth Partners. Daarvoor was hij algemeen directeur van DX bij Microsoft Corporation. Voorts werkte hij als mondiaal vicevoorzitter bij Nokia Corporation, waar hij het wereldwijde applicatie- en ontwikkelaarsecosysteem en -voorraad leidde voor zijn meest kenmerkende telefoons en slimme apparaten.



Olabisi Boyle, senior directeur, IoT, Connected Car VISA Olabisi Boyle is senior directeur van het Internet of Things (IoT)-programma van VISA, waar zij toezicht houdt op activiteiten die zijn gerelateerd aan de categorie van de verbonden voertuigen. Vóór VISA werkte Olabisi 12 jaar bij Chrysler Automotive, waar haar meest recente functies die waren van directeur voor engineering, planning en technische kostenverlaging bij Fiat Chrysler. Voorts werkte Olabisi als hoofdingenieur voor de 2011 MY Chrysler Town and Country en de Dodge Grand Caravan Minivans. Voordat zij bij Chrysler kwam, werkte Olabisi bij Ford Motor Company van 1995 tot 2004 in verschillende engineering- en fabricatiefuncties.



John Ellis, leider, Ellis & Associates John Ellis leidt Ellis & Associates, een internationaal management adviesbureau dat zich vooral richt op embedded software en softwarestrategie voor het Internet van de Dingen (IoT), voornamelijk inzake transport en autonome beweging. Tevoren was Ellis de Global Technologist van de bedrijfseenheid verbonden voertuigen van Ford Motor Company. In die functie was hij betrokken bij de specificatie, het ontwerp en de aanvankelijke ontwikkeling van Sync Gen 3, de volgende generatie Sync-diensten (de verbonden voertuig+clouddienst van Ford) en van SmartDeviceLink, een API-systeem voor het integreren van mobiele apparaten in de auto en het ontstaan van Carplay van Apple en Android Auto van Google.



Justin Fishkin, hoofd strategie, Local Motors Justin Fishkin is het hoofd strategie bij Local Motors. Hij combineert zijn levenslange toewijding aan duurzaamheid en het maken van een verschil in de wereld met zijn financiële en investeringsachtergrond. Vóór Local Motors werkte hij als Senior Portfolio Manager bij Carbon War Room, waar hij zich vooral richtte op het incuberen en opschalen van rendabele oplossingen voor klimaatverandering. Hij begon zijn carrière bij Goldman Sachs en later werd hij belegger.



Partha Goswami, manager van technologische inzichten, General Motors Partha Goswami heeft meer dan 24 jaar ervaring in de automobielindustrie met een gevarieerde achtergrond op het gebied van productontwikkeling, technologieplanning en een ruime deelname aan zakelijke opdrachten, waaronder strategische planning en merkstrategie. In de afgelopen acht jaar heeft hij rond verschillende facetten van technologiestrategie gewerkt. Momenteel is hij de manager van technologische inzichten van de marktonderzoeksgroep van General Motors. In die functie is hij verantwoordelijk voor het identificeren van technologietrends, het onderzoeken van toekomstige implicaties en het delen van inzichten met belanghebbenden binnen het bedrijf.



Roger Lanctot, directeur, Global Automotive Practice, Strategy Analytics Als directeur van Global Automotive Practice bij Strategy Analytics heeft Roger Lanctot een krachtige stem bij het bepalen van de toekomstige trends op het gebied van autoveiligheids-, aandrijf- en infotainmentsystemen. Hij heeft 25 jaar ervaring in de technologiesector als analist, journalist en consultant. In de loop van zijn carrière heeft Lanctot deelgenomen en leiding gegeven aan belangrijke studies betreffende de industrie, heeft hij nieuwe onderzoekproducten- en diensten gecreëerd en heeft hij advies verleend aan klanten inzake strategie- en mededingingsvraagstukken.



Anupam "Pom" Malhotra, directeur, verbonden voertuigen, Audi of America Anupam "Pom" Malhotra is de directeur van verbonden voertuigen bij Audi of America, waar hij verantwoordelijk is voor de zakelijke en operationele groei van de verbonden voertuig-diensten van Audi en voor de ontwikkeling van de digitaliseringsportefeuille voor verbonden voertuigen van het bedrijf. Pom werkt bij Audi sinds 2010. Daarvoor werkte hij bij General Motors als hoofd locatiegebaseerde diensten voor het OnStar-merk van het bedrijf. In zijn meer dan 20 jaar in de automobielindustrie heeft Pom zijn inspanningen vooral gericht op het snijvlak van business en technologie. Momenteel helpt hij Audi bij het realiseren van zijn visie inzake de toekomst van mobiliteit.



Manuela Papadopol, medeoprichter, beherend vennoot van Sansea Consulting Manuela Papadopol is medeoprichter en beherend vennoot van Sansea Consulting, een internationale onderneming en marketingadviesbureau dat zijn diensten verleent aan een brede mix van technologie- en automobielbedrijven en startups. Vanuit de kantoren in San Diego en Seattle helpt zij de klanten hun volledig potentieel waar te maken en zichzelf te heruitvinden. Voorts is Papadopol eigenaar van een octrooi op het gebied van de stemgestuurde verwerving van niet-lokale content. In 2016 werd zij uitgeroepen tot Woman Worth Watching door Diversity Journal en werd zij vermeld in Connected World Magazine's "Women of IoT Marketing" 2016.



Seleta Reynolds, algemeen directeur, Los Angeles Department of Transportation Seleta Reynolds is algemeen directeur van het Ministerie van Vervoer van Los Angeles. Zij werd benoemd door de administratie van burgemeester Eric Garcetti. Reynolds is verantwoordelijk voor de implementatie van Great Streets for Los Angeles, een plan voor het verlagen van het aantal verkeersdoden, het verdubbelen van het aantal fietsers en het vergroten van de toegang tot geïntegreerde vervoersmogelijkheden voor de inwoners van Los Angeles en de regio. Reynolds heeft meer dan 18 jaar ervaring in de vervoerssector in de Verenigde Staten.



Alex Roy, voorzitter van Europe By Car, redacteur en auteur bij The Drive van Time Inc. Momenteel is Alex Roy de voorzitter van Europe By Car, redacteur en auteur op het gebied van autonomie/mobiliteit bij Time Inc.'s The Drive, gastheer van /DRIVE op NBC Sports, medewerker van Jalopnik en Road & Track en gastheer van de car tech podcast van Autonocast. Voorts is Roy auteur van "The Driver" en Executive Producer en ster van "32 Hours, 7 Minutes."



Danny Shapiro, senior directeur Automotive, NVIDIA Danny Shapiro is senior directeur van de automobielbedrijfseenheid van NVIDIA, waar hij zich vooral richt op kunstmatige intelligentie-oplossingen voor zelfrijdende voertuigen en tweede bestuurders in het voertuig. Shapiro heeft een BSE in Electrical Engineering and Computer Science van de Princeton University en een MBA van de Haas School of Business van de UC Berkeley. Voorts is hij lid van de adviesraden van de Connected Car Council en de NVIDIA Foundation, die zich richt op computeroplossingen voor kankeronderzoek.



Conferentiedirecteur:



Andy Gryc, medeoprichter, CX3 Marketing Andy Gryc is medeoprichter van CX3 Marketing, een bedrijf dat technologisch onderlegde marketing levert door middel van strategische, tactische en contentcreatie-diensten aan tal van klanten in de automobielsector. Zijn reputatie in de sector is gebaseerd op zijn praktische ervaring van meer dan 20 jaar in de automobiel- en embedded trenches software-architectuur en engineering, technische verkoop en productmarketing bij bedrijven zoals QNX, OnStar en HP. Met zijn solide reputatie inzake het gemakkelijk te begrijpen maken van complexe technologie en het bouwen van bruggen tussen technische en niet-technische belanghebbenden werd Gryc uitgeroepen tot winnaar van de "Top Car Tech Celeb, Analyst, or Advocate" door Auto Connected Car News, 2015.



Na AutoMobility LA is de LA Auto Show open voor het publiek van 30 november tot en met 9 december. Voor meer informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show kunt u terecht op http://www.automobilityla.com/ [http://www.automobilityla.com/] en http://laautoshow.com/ [http://laautoshow.com/].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 26 tot en met 29 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2018 is open voor het publiek van 30 november tot en met 9 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter twitter.com/LAAutoShow [https://twitter.com/LAAutoShow], op Facebook facebook.com/LAAutoShow [http://www.facebook.com/LAAutoShow/] of op Instagram https://www.instagram.com/laautoshow/ [https://www.instagram.com/laautoshow/] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Voor meer informatie over AutoMobility LA kunt u terecht op https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/].



Contacten met de Media: Sanaz Marbley/Devon Zahm JMPR Public Relations, Inc. (818) 992-4353 smarbley@jmprpublicrelations.com [mailto:smarbley@jmprpublicrelations.com] dzahm@jmprpublicrelations.com [mailto:dzahm@jmprpublicrelations.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Web site: https://laautoshow.com/