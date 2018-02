ZTE slaat handen ineen met MTN Group voor commersialisering van 5G in MEA

BARCELONA, Spanje, 28 februari 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen in zakelijke en consumententechnologie voor mobiel internet, heeft vandaag overeenstemming bereikt voor strategische samenwerking met de leidende operator in MEA (Midden-Oosten en Afrika), MTN Group. Beide kanten hebben het memorandum van overeenstemming ondertekend voor samenwerking aan 5G-netwerkarchitecturen tijdens het Mobile World Congress 2018 in Barcelona.



Volgens de overeenkomst zullen beide partijen op basis van bestaande samenwerking een reeks technologieverificatietests en -evaluaties in 5G uitvoeren om de leidende positie van MTN te versterken en de commercialisering van 5G in MEA te versnellen.



Als toonaangevende provider van end-to-end 5G-oplossingen in de sector, zal ZTE de MTN Group alomvattende technische ondersteuning bieden. In de eerste fase van de tests in 2018 zal ZTE met MTN samenwerken om zowel lab- als praktijktests te doen op het gebied van 5G NR, 5G gevirtualiseerde netwerkslicing, carrier-class DevOps en containergebaseerde vEPC, alsook 5G Flexhaul-dragernetwerk.



Met deze tests van end-to-end-netwerken, toepassingen en terminals zullen de twee partijen de gemeenschappelijke verificatie uitvoeren van 5G-technologiearchitectuur, -bedrijfsmodel en -gebruikerservaring. Men verwacht een degelijke basis te leggen voor de MTN Group om de leiding te nemen in 5G-implementatie in MEA.



"ZTE is altijd al een partner voor langetermijnstrategie van de MTN Group geweest. Na uitvoerige samenwerkingen aan 2G, 3G en 4G, zijn we verheugd opnieuw te kunnen samenwerken met ZTE, dit keer aan 5G. Wij zijn van mening dat 5G een evolutionaire stap is in connectiviteit, gegevens en toegang voor onze klanten. We kijken ernaar uit onze reis in 5G-innovatie voort te zetten en daarmee bestaande samenwerking te versterken, samen de richting van netwerkconstructie en technologische evolutie te verkennen en om onze klanten services te kunnen bieden. MTN en ZTE zetten de klant altijd op de eerste plaats. Klanten de best services bieden is belangrijker dan technologie en efficiëntie", aldus Babak Fouladi, CTIO van MTN Group.



Xu Huijun, CTO van ZTE, zegt: "Als wereldleider op het gebied van ICT-oplossingen is ZTE pionier in 5G, onze belangrijkste strategie. We zijn van mening dat samenwerking in 5G op dit moment, MTN zal helpen gebruikmaken van de kracht van 5G als de beste drager. Zo kan MTN een netwerk van wereldklasse bouwen."



ZTE ziet 5G-ontwikkeling als zijn belangrijkste strategie en streeft naar leiden op het gebied van 5G-innovatie. ZTE is 5G-partnerverbanden aangegaan met vele, zeer bekende en hoogwaardige operators wereldwijd, waaronder Telefonica, T-Mobile, Wind Tre in Italië, Telenet in België, VEON, Telekom Malaysia, KT in Zuid-Korea, China Mobile, China Unicom en China Telecom.



