ZTE wint "Best Technology Innovation for 5G" Award tijdens de MWC 2018

SHENZHEN, China, 28 februari 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft tijdens het 2018 Mobile World Congress in Barcelona, Spanje, Informa's "Best Technology Innovation for 5G" Award gewonnen voor zijn 5G end-to-end technologische innovatie.



ZTE's 5G end-to-end totaaloplossingen bestaan uit producten en oplossingen, zoals draadloze toegangsnetwerken, kernnetwerken, dragers, chips en terminals, die zullen voldoen aan de eisen van wereldwijde aanbieders voor de commerciële invoering van 5G. De oplossingen laten ZTE's diepgaande kennis van het 5G-netwerk en de toekomstige 5G-behoeften zien, en illustreren hoe ZTE's belangrijke bijdragen levert aan de ontwikkeling van de volwassenheid van de 5G-industrieketen.



ZTE is het eerste bedrijf dat Massive MIMO, de 5G-kerntechnologie, toepast op 4G-netwerken, waardoor de spectrale efficiëntie tot wel 8 keer verbeterd wordt. Voor de vraag naar enorme toegang tot 5G-networken, stelde ZTE MUSA voor waarmee het systeem 3 tot 6 keer gebruikerstoegang kan ondersteunen met behulp van de dezelfde tijdfrequentiebronnen, terwijl de industrie de niet-orthogonale meervoudige toegangstechnologie (NOMA) voorstelde.



De oplossing heeft vrije planning mogelijk gemaakt en het terminale stroomverbruik aanzienlijk verminderd. In de tweede fase van China's 5G-test, behaalde ZTE's MUSA-oplossing 90 miljoen aansluitingen / MHz / uur, ver boven de indicatoren vastgesteld door ITU. Vanwege de originaliteit en de leidinggevende positie van MUSA-technologie, leidt ZTE, als eerste opsteller, het voortouw in 3GPP RAN1 en keurde het het NOMA-onderzoeksproject goed, waardoor de industriestandaard verbeterd werd.



Op basis van zijn sterke capaciteiten op het gebied van chipontwerp en -ontwikkeling, introduceerde ZTE de meest geïntegreerde NG BBU binnen de industrie alsmede de lichtste en kleinste 5G AAU. De 5G pre-commerciële basisstations met hoge en lage frequentie presteerden bijzonder goed in de eerste en tweede fase van China's 5G-test.



Met betrekking tot de 5G-kernnetwerken, heeft ZTE een volledige serie uitgebracht van end-to-end 5G-netwerkslicing met een telecom-kwaliteit. Cloud ServCore, het 5G-cloud-kernnetwerk, zal gebruik maken van kerntechnologieën zoals lichtgewicht microservice-componenten, netwerkslicing, en volledige toegangsconvergentie, om aanbieders te helpen bij het vlot ontwikkelen van 5G, en het aanbieden van ultra-bandbreedte, Internet of Things en andere nieuwe opportuniteiten.



Met betrekking tot 5G-dragers, ZTE's 5G Flexhaul-oplossing op basis van FlexE-innovatie- en expansietechnologie, ondersteunt het geïntegreerde dragerscenario van prequel, medium en back-haul, wat op een perfecte manier voldoet aan de behoeften van fragmentatie voor het 5G dragersnetwerk, en het realiseert een uniforme reeks 3G/4G/5G-netwerken. Daarnaast, bereikten 5G de belangrijkste prestatie-indicatoren van Flexhaul een toonaangevend niveau: de schakeltijd voor end-to-end-beveiliging bedraagt minder dan 1 ms, de doorstuurwachttijd van een enkelvoudige node is minder dan 0,5 s.



In de tussentijd, heeft ZTE actief samengewerkt met verschillende toonaangevende aanbieders, zoals Telefonica en China Mobile, om meerdere tests uit te voeren die de uitstekende prestaties van de 5G Flexhaul-oplossing in CPRI/eCPRI-verenigde drager, alsmede de ultra-lage latentie en de ultrasnelle beveiligingsschakeling verifieerden. De oplossing voldoet aan gedifferentieerde belastingvereisten en strikte prestatie-uitdagingen van verschillende soorten 5G-bedrijven.



Op het gebied van chips heeft ZTE baanbrekend werk verricht in halfgeleidertechnologie met zijn zelfontwikkelde chiptechnologie, en het heeft het stroomverbruik en de prestaties geoptimaliseerd om toonaangevende chipoplossingen te kunnen bieden.



Wat betreft terminals, is ZTE van plan om eind 2018 or begin 2019, 5G-capabele slimme terminals te introduceren, en ZTE zal een van de eerste leveranciers ter wereld zijn die 5G-terminals zal leveren.



ZTE is vernieuwend en praktiserend op het gebied van 5G, en neemt het voortouw in het proces van technologieverificatie en productontwikkeling. Het bedrijf streeft ernaar om 's werelds eerste leverancier van commerciële 5G-apparatuur te worden en om bij te dragen aan de komst van het Internet of Everything-tijdperk.



