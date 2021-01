De oplossing van TCSA kreeg brede erkenning tijdens de webinar over gegevensbeheer van Central Banking

SHENZHEN, China, 28 januari 2021 /PRNewswire/ -- Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA), een internationaal adviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening aan overheden en centrale banken bij de digitalisering van nationaal economisch bestuur, nam als een belangrijk panellid deel aan het wereldwijde webinar over hoe gegevensbeheer door de centrale banken verbeterd kan worden en die op 21 januari 2012 georganiseerd werd door Central Banking, het toonaangevende tijdschrift in de wereld van centrale banken.



Meer dan 100 financiële experts en hoge ambtenaren van centrale banken woonden het webinar bij en stelden constructieve vragen aan de panelleden. Samen met experts van de Europese Centrale Bank (ECB) en Bank of Canada deelde TCSA unieke inzichten over gegevensbeheer en onthulde een innovatieve oplossing, de "National Data Brain", die niet alleen erkenning kreeg van centrale bankiers, maar ook van hun financiële tegenhangers.



Tijdens het webinar onderzocht de heer Howard Chang, de VP of Global Affairs bij TCSA, de problemen die de internationale economische ontwikkeling in de weg staan, waaronder de afnemende doeltreffendheid van monetair beleid wereldwijd en het gebrek aan harde waarde-verankering tussen de belangrijkste valuta's. Vooral sinds de diepe nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2008 en de huidige Covid-19 pandemie, gaf dhr. Howard Chang aan dat centrale banken moeten optreden en een essentiële rol moeten spelen in het nieuwe tijdperk van datagestuurde beleidsvorming.



Volgens de heer Chang organiseert de National Data Brain gegevens in een gestandaardiseerd pakket dat bij het synchroniseren, aggregeren en verwerken van enorme hoeveelheden gegevens in het hele land helpt. Bovendien is het National Data Brain gebaseerd op de bestaande systemen van centrale banken, waardoor de meest alomtegenwoordige informatiebron in real-time kan worden verzameld, gegevens over financiële transacties.



De heer Per Nymand Anderson van de ECB en experts van andere financiële autoriteiten spraken lovend over de concepten achter TCSA's National Data Brain, vooral met betrekking tot gegevensverzameling en standaardisatie op nationale schaal, evenals het belang van gegevensintegratie bij het omgaan met bestaande gegevenssilo's. Vertegenwoordigers van verschillende centrale banken die het webinar bijwoonden, stelden ook diverse vragen over de oplossing van TCSA, vroegen om gedetailleerde informatie en toonden hun intentie voor verdere discussie en samenwerking na de vergadering.



Als de belangrijkste informatiebron van de banksector heeft Central Banking een uitstekende reputatie bij centrale banken en financiële instellingen over de hele wereld door het leveren van realtime informatie en grondige analyses op dit gebied. Publicaties en commentaren op zijn website zijn van onschatbare waarde voor referenties voor centrale banken en financiële autoriteiten. https://tcsa.cloud/ [https://tcsa.cloud/]



