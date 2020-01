Booking.com kondigt EUR2,6 miljoen aan prijzengeld aan ter ondersteuning van duurzame accommodaties in 2020

Vandaag opent de inschrijving voor de vierde editie van het jaarlijkse Booking Booster-programma, gericht op het versnellen van de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor de accommodatie-branche



AMSTERDAM, 28 januari 2020 /PRNewswire/ -- Vanaf vandaag zijn de inschrijvingen geopend voor Booking Booster 2020: een programma dat duurzaam reizen moet bevorderen. Voortbouwend op het succes van de drie afgelopen jaren, richt de vierde editie van het programma zich exclusief op het onderwerp 'duurzame accommodatie'. Booking Booster 2020 brengt start-ups, sociale ondernemingen, non-profitorganisaties en accommodaties bij elkaar om oplossingen te ontdekken die moeten leiden tot meer duurzaamheid. Deelnemers maken kans op een beurs van EUR2,6 miljoen.



De focus van het Booking Booster-programma komt voort uit onderzoek van Booking.com dat aantoont dat 82% van de accommodatiepartners wil samenwerken op het gebied van duurzaamheid en dat 87% van de reizigers wereldwijd duurzame accommodaties in overweging neemt. Booking Booster 2020 is erop gericht om accommodatiepartners te helpen met het verminderen van belemmeringen in de verduurzaming van hun accommodaties en werkzaamheden.



Het Booking Booster-programma [https://booster.bookingcares.com/] functioneert, samen met andere openbare initiatieven als Travalyst [https://travalyst.org/], in samenhang met het interne vrijwilligersprogramma van Booking.com. Al deze initiatieven tezamen geven verdere vorm aan de belofte van Booking.com om een positieve impact te creëren binnen de wereldwijde reisbranche. Meer informatie over alle aankomende programma's en andere initiatieven zijn te vinden op de Booking Booster-website [https://booster.bookingcares.com/].



Over Booking.com [https://www.booking.com/nl]



Booking.com is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse start-up uitgegroeid tot een van de grootste e-commercebedrijven in de reisindustrie ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. , en heeft meer dan 17.500 werknemers, in meer dan 198 kantoren in 70 landen wereldwijd. Met als missie om het voor iedereen makkelijker te maken om de wereld te ervaren, investeert Booking.com in digitale technologie die helpt om het reizen zo naadloos mogelijk te laten verlopen en verbindt Booking.com reizigers met de grootste keuze wereldwijd van geweldige plekken om te verblijven. De Booking.com website en app zijn beschikbaar in 43 talen en bieden meer dan 29 miljoen aangemelde accommodaties, in meer dan 155.000 bestemmingen in 227 landen en gebieden wereldwijd.



