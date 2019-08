Correctie + primeur

Beste journalist,



bedankt voor het plaatsen van het artikel, erg mooi beschreven. Echter hebben wij nog een aanvullende primeur.



Op zaterdag 10 augustus 2019 wordt de complete informatiebijeenkomst van de stichting WietOliePuur middels een live stream op de Facebook pagina van de stichting WietOliepuur (Fb pagina WietOliePuur) gestreamd. Dit betekent dat de hele lezing + de medi markt + het live vraag & antwoord uur door heel Nederland live bekeken kan worden. Dit is tot op heden nog niet eerder vertoond in Nederland.



De reden dat wij live streamen is om dit event toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor de zieke mensen die niet in staat zijn om zijn/haar huis te verlaten, maar hier graag bij aanwezig zouden willen zijn. Mensen kunnen naar de Facebookpagina gaan en door de pagina te liken, kan de live stream gevolgd worden. Het event vindt plaats vanaf 13.30 (inloop) tot 17.00 uur.



Locatie: Bibliotheek Almelo, het Baken 3 (zaal: de Evenaar)



Daarnaast stond in het voorgaande bericht helaas een verkeerde datum van het event, namelijk 8 oktober 2019 (08-10-2019 i.p.v. 10-08-2019). Het zou ontzettend fijn zijn als dit nog gecorrigeerd zou kunnen worden, zodat iedereen op de hoogte is dat het event aankomende zaterdag is. En niet alle belangrijke informatie die tijdens deze lezing gegeven wordt op het gebied van medicinale cannabis mislopen.



Door de drukfout, hebben wij een extra event gepland om 8 oktober 2019 (08-10-2019) zodat zieke, terminale mensen niet voor een dichte deur komen te staan in oktober. Op dezelfde locatie (tijdstip wordt nog afgestemd).



Op deze gezellige maar vooral ook leerzame middag kunt u een lezing bijwonen tijdens een unieke mediwiet markt met verschillende producten van de stichting WietOliePuur.



De stichting WietOliePuur is een cannabis social club die door heel Nederland informatie bijeenkomsten/mediwiet markten organiseren over het gebruik van medicinaal WietOlie en alles wat er mee te maken heeft om dit zo veilig en effectief mogelijk te gebruiken. Het zijn middagen waar we lotgenoten met elkaar verbinden. Er wordt een interessante presentatie gegeven, en in de pauze bieden wij u een heerlijk kopje CBD thee aan. Na de pauze is er een live vragen uur, waarin de voorzitter (Martinus van Lies) van de stichting WOP rechtstreeks al uw vragen beantwoord.



Iedere bezoeker ontvangt een kortingscode om tegen een gereduceerde prijs nu eindelijk zelf eens de olie/creme te gebruiken en te testen



Reserveer uw zitplaats (want vol=vol) via info@wietoliepuur.nl



In de livestream facebookgroep van de stichting WietOliePuur is er elke woensdagavond een gratis masterclass over wietolie met wisselende onderwerpen. Ga naar facebook om u aan te melden of neem eens een kijkje op onze website www.wietoliepuur.nl



Voor eventuele vragen of een persoonlijk advies op maat kunt u ons bereiken via ons WhatsApp servicenummer 0613591490 of via info@wietoliepuur.nl