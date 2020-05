EclecticIQ bundelt krachten met Endpoint Solution Provider PolyLogyx

Nieuwe samenwerking tussen EclecticIQ en PolyLogyx met als doel om intelligence-led security sneller in meerdere industrieën in te voeren en om op geheel nieuwe wijze vorm te geven aan threat detectie, hunting en respons.



27 mei, 2020 – Amsterdam, Nederland – EclecticIQ, wereldwijd aanbieder van Cyber Threat Intelligence (CTI) technologie, die beschikt over zijn eigen team CTI experts (Fusion Center), bundelt de krachten met PolyLogyx. PolyLogyx is de maker van threat detectie en respons technologie voor endpoints en cloud workloads. De samenwerking stelt de twee bedrijven in staat sneller intelligence-led cybersecurity producten te ontwikkelen.



PolyLogyx heeft veel ervaring op het gebied van endpointdetectie en -respons (EDR), mede dankzij hun ontwikkeling van PolyLogyx Endpoint Platform, PolyLogyx OSQuery Agent en PolyLogyx Kernel Library. Deze ervaring speelt een belangrijke rol in de ambities van EclecticIQ om de invoering van intelligence-led security in overheidsorganisaties en commerciële ondernemingen te versnellen. Dankzij de samenwerking kunnen de twee bedrijven hun gecombineerde krachten benutten om opnieuw vorm te geven aan de manier waarop security analisten geavanceerde dreigingen detecteren, actief opsporen en erop reageren.



“We zijn al tijden fan van het werk van PolyLogyx, hun oprichters en hun team en heten ze van harte welkom in de EclecticIQ-familie”, zegt Joep Gommers, CEO en medeoprichter van EclecticIQ. “Hun sterke visie en uitstekende staat van dienst hebben ons overtuigd om samen te werken aan oplossingen die endpoints en cloud workloads gemakkelijker inzichtelijk maken. Het is onze ambitie om de manier waarop threat intelligence fundamenteel wordt toegepast te herdefiniëren – veel verder dan enkel het gebruik van Indicators of Compromise (IOC). Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in onze ambitieuze roadmap voor 2020.”



“Bij PolyLogyx geloven we dat de beveiliging en efficiëntie beter worden door open, uitbreidbare en collaboratieve systemen te bouwen,” zegt Atul Kabra, CTO en medeoprichter van PolyLogyx. “We hebben dat denken consequent toegepast in het ontwerp van ons endpoint beveiligingsplatform. We zien daarin een sterke overeenkomst met EclecticIQ en hun CTI-platform, dat is gebouwd op basis van vergelijkbare uitgangspunten op het gebied van threat intelligence. Onze twee organisaties vullen elkaar niet alleen qua technologie perfect aan, maar ook qua werkcultuur, medewerkers en een gedeelde visie op de markt."



PolyLogyx gelooft net als EclecticIQ in open en uitbreidbare technologieën die de rollen van threat hunter en incident responder binnen de organisatie verankeren. Beide bedrijven zijn sterk voorstander van de standaarden STIX en TAXII. Daarnaast maakt PolyLogyx Endpoint Platform gebruik van OpenC2 voor responscommands tussen systemen.



Sridhar Jayanthi, CEO en medeoprichter, PolyLogyx, zegt: “We waren erg onder de indruk van het innovatieve threat intelligence platform van EclecticIQ en de expertise van het team. Als partners realiseren we ons dat PolyLogyx-klanten enorm profijt hebben bij een geïntegreerde oplossing. Door onze technologieën samen te brengen vallen alle puzzelstukjes voor een toekomstbestendig threat hunting platform op zijn plaats."



Er wordt al volop gewerkt om de PolyLogyx-teams in India en San Francisco in de organisatiestructuur van EclectiQ te integreren.



Geïnteresseerden die willen deelnemen aan het EclecticIQ XDR Beta programma kunnen zich hier aanmelden.