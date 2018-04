ROCvA en John Agesilas starten unieke 2-jarige dance-opleiding

Een plek in Amsterdam waar Urban dansers van over de hele wereld elkaar ontmoeten, hun kennis en hun netwerk verbreden. Want Urban is the new Jazz. Dat was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van EHOD (European House of Dance). Met de lancering van EHOD is het voor Nederlandse dansers voor het eerst mogelijk om na hun mbo-opleiding een 2-jarig associate degree te volgen en daarmee een internationaal erkend diploma voor Performing Arts te behalen.



Uniek onderwijsconceptEHOD is een uniek onderwijsconcept waarbij het ROC van Amsterdam de handen ineen heeft geslagen met John Agesilas, danser, choreograaf en mede-initiatiefnemer van populaire dansevenementen als Summer Dance Forever en Juste Debout Nederland. Door de samenwerking met het werkveld én de dansscene is EHOD meer dan een opleiding; het is een cross-culturele ontmoetingsplaats voor dansers uit de hele wereld.



“Mijn missie is om Urban dance een vaste plek te geven in het culturele domein. Met de lancering van EHOD ontstaat een plek in Amsterdam waar les wordt gegeven door mensen die de Urban dance cultuur zelf ademen", aldus John Agesilas, artistiek leider EHOD.



Springplank naar het hboStudenten van EHOD krijgen naast danslessen ook les in ondernemersvaardigheden en fysiek theater. Zo vormt de opleiding een springplank voor jonge dansers, choreografen en theatermakers die willen doorstromen naar het hbo of een internationale carrière willen starten.



“Jazz dance en Urban dance zijn ontstaan in het club circuit en hebben zich van daaruit ontwikkeld tot podiumwaardige dansvormen. Op de gevestigde hbo-dansacademies in Nederland nemen deze stijlen slechts een marginale rol in. Dat Urban Jazz dance de kern vormt van deze nieuwe opleiding maakt EHOD een aanwinst voor de Nederlandse danseducatie”, vertelt Marga Douma-Alta, projectleider EHOD en docent Dans bij het ROC van Amsterdam.



Start in septemberDe inschrijvingen voor EHOD zijn geopend en de audities vinden plaats op 15 en 16 juni a.s. in de studio van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Alle lessen worden in het Engels gegeven en getoetst. De eerste klas krijgt vanaf september 2018 les in de studio’s van Amsterdam Dance Centre in het hart van de stad.Bekijk de website www.europeanhouseofdance.com voor meer informatie en aanmelden.