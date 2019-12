Save the Children's Foute Kersttruiendag 2019

Om aandacht te vragen én in actie te komen voor kinderen in nood, zeker rond kersttijd, heeft Save the Children 13 december 2019 uitgeroepen tot Foute Kersttruiendag. In heel Nederland zamelen mensen geld in voor kinderen in nood in onder meer Somalie, Zuid-Soedan en voor Syrische kinderen in Libanon. Foute kersttruiendragers kunnen middels een zelfbedachte actie geld ophalen om deze kinderen te voorzien van bijvoorbeeld warme kleding en dekens.



Voor meer informatie over de verschillende landelijke en regionale actie, neem contact op met persvoorlichter Annemieke Ruggenberg via 06-4080 9709.