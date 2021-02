Wereldwijde vaccin-schaarste niet nodig als farmaceuten vaccin-kennis delen.



Den Haag, 4 februari 2021. In een brief roepen 54 maatschappelijke organisaties de regering op om ervoor te zorgen dat farmaceuten hun kennis over de ontwikkeling van vaccins gaan delen met andere bedrijven in een bestaande pool van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hierdoor kan de wereldwijde productie en beschikbaarheid van Covid-19-vaccins omhoog om de pandemie sneller te stoppen.



Met de oproep, een initiatief van Wemos en Oxfam Novib, vragen de organisaties aandacht voor het feit dat er een oplossing is voor de huidige vaccintekorten in Europa en andere delen van de wereld: de COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het idee hiervan is simpel: vaccinontwikkelaars delen hun patenten en kennis met andere farmaceuten, zodat de vaccins veel sneller en in veel grotere aantallen kunnen worden geproduceerd. Nederland heeft C-TAP in 2020 officieel gesteund, maar hier nog geen concrete acties aan verbonden. Tot op heden heeft nog geen enkel farmaceutisch bedrijf zijn patenten en kennis gedeeld.



Esmé Berkhout, beleidsadviseur bij Oxfam Novib: “In veel ontwikkelingslanden zal op het huidige tempo slechts 1 op de 10 mensen gevaccineerd kunnen worden in 2021. Om wereldwijd uit deze crisis te kunnen komen, moeten rijke landen alle mogelijkheden aangrijpen om de productiecapaciteit te vergroten. Het is onbegrijpelijk dat ze dat vooralsnog niet doen.”



De oproep vraagt aandacht voor de risico’s die kleven aan het trage vaccineren wereldwijd. Hoe langer mensen besmet kunnen raken, hoe groter de kans op mutaties van het virus. Mutaties kunnen de effectiviteit van bestaande vaccins verminderen. Een snel einde van de pandemie voorkomt daarnaast grotere schade, zowel aan de economie als aan het welzijn van mensen wereldwijd.



Tom Buis, expert mondiale gezondheid bij Wemos: “Het maximaliseren van de productiecapaciteit is in het belang van iedereen. Ook Nederland en andere Europese landen ervaren nu de gevolgen ervan dat er maar een paar producenten zijn. C-TAP is de oplossing voor alle huidige problematiek rond de beschikbaarheid van Covid-19-vaccins. Dat maakt C-TAP onmisbaar in de bestrijding van de pandemie.”



In de brief roepen de organisaties de Nederlandse regering op om haar steunbetuiging aan C-TAP om te zetten in daden. Nederland kan het gebruik van C-TAP actief promoten en financieel ondersteunen. Daarnaast kan Nederland samen met andere EU-lidstaten druk uitoefenen op vaccinontwikkelaars om hun kennis te delen.



De oproep is ondertekend door 54 organisaties, waaronder Artsen zonder Grenzen, Cordaid, Terre des Hommes, War Child en Partos.