Waardering onderwijssector in tijden van coronavirus

Op zondag 15 maart is afgekondigd dat in heel Nederland de scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten tot in elk geval 6 april sluiten ter bestrijding van het coronavirus. Een drastische, maar zeer verstandige maatregel die veel steun ondervindt.



De insteek van alle betrokken instanties was om zo lang mogelijk de scholen open te houden en het punt is nu bereikt dat de scholen dicht gaan. In deze tijden van onzekerheid wil Dyade niet alleen het zorgpersoneel bedanken en een hart onder de riem steken, maar ook de onderwijssector. We hebben gezien dat de scholen zich, onder flinke tijdsdruk, hebben gestort op het vinden van mogelijkheden om toch onderwijs te kunnen blijven geven. De passie die leerkrachten hebben voor hun vak, bewijst zich wederom: ondanks een toch al hoge werkdruk en nationaal personeelstekort doet deze sector er een schepje bovenop om toch onderwijs te kunnen blijven bieden. Dyade wil haar waardering uitspreken voor de manier waarop de schoolorganisaties omgaan met de huidige situatie en staat klaar om hen te ondersteunen.



Over Dyade



De Dyade Groep is één van de grootste dienstverleners in het onderwijs. Ongeveer 200 professionals ondersteunen het Nederlandse onderwijs op het gebied van bedrijfsvoering.