Lokale omroepen investeren extra in lokale journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft vandaag bekendgemaakt welke lokale omroepen kunnen rekenen op extra subsidie voor de professionalisering van hun journalistieke taak. Met de tijdelijke regeling van het fonds geeft het kabinet gehoor aan een oproep van de Tweede Kamer om de lokale omroepsector de komende jaren te versterken.



Het huidige stelsel van lokale omroepen staat onder grote druk. Journalisten van lokale omroepen worden doorgaans noodgedwongen onderbetaald. Veel lokale omroepen draaien goeddeels op vrijwilligers. Daardoor kunnen ze hun functie niet naar behoren waarmaken. Met de tijdelijke subsidie kunnen lokale omroepen de komende twee jaar aantonen wat er minimaal nodig is om tot een professioneel aangestuurde, toekomstbestendige publieke omroep op lokaal niveau te komen.



De NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, heeft de afgelopen jaren al veel randvoorwaarden in kaart gebracht. Marc Visch, directeur van de NLPO, verwacht dan ook dat een volgend kabinet de structurele verhoging van de bekostiging voor de lokale omroepen zal realiseren. Visch: "Er bestaat inmiddels brede steun voor een goede en betrouwbare lokale omroep. Met deze subsidieregeling kunnen we laten zien dat zelfs een minimale versterking van de financiële basis van de lokale omroep direct bijdraagt aan de journalistieke waakhondfunctie en daarmee het functioneren van de lokale democratie."



Zie voor meer informatie over deze regeling de website van de NLPO (www.nlpo.nl) en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (www.svdj.nl).