Film1 lanceert nieuw abonnement en app voor Android en iOS

● De nieuwe abonnementsvorm is rechtstreeks via de filmservice beschikbaar als maand- en jaarabonnement € 7,99 p/m of € 79,99 p/j



● Met de nieuwste meest exclusieve films, waaronder Blade Runner 2049, Spider-Man: Homecoming™ en Baby Driver



● Probeer vanaf 21 juni Film1 één week gratis, meld je aan via Film1.nl om jouw favoriete abonnement te kiezen







Amsterdam, woensdag 20 juni 2018 – Premium filmservice Film1 voegt morgen een nieuwe service toe, waarmee iedereen met een internetabonnement direct en onbeperkt kan kijken naar titels als Blade Runner 2049, Spider-Man: Homecoming™ en Baby Driver of één van de andere honderden exclusieve films, met elke week nieuwe titels. De filmservice introduceert morgen ook een nieuwe app. Met deze introducties maakt Film1 het consumenten nog makkelijker om op hun eigen voorwaarden, op een apparaat naar keuze, films te kijken.







De abonnementsvorm, die vanaf 21 juni te gebruiken is, wordt toegevoegd om verdere groei te stimuleren. Er zijn in de over-the-top (OTT) markt namelijk weinig spelers die zich volledig toespitsen op het aanbieden van de nieuwste films.



Sinds ‘06 is Film1 al een van de grootste spelers in Nederland op het gebied van premium filmcontent. De filmservice heeft het grootste aanbod van nieuwe films in handen, omdat zij exclusieve ‘first pay window’ rechten hebben verworven met de grootste Hollywood studio’s en onafhankelijke distributeurs.



Met de nieuwe app maakt Film1 het ontdekken van hun exclusieve aanbod eenvoudig en persoonlijk doordat abonnees op basis van hun kijkgedrag aanbevelingen krijgen. Ook blijft Film1 in de app de ‘lean back’-gebruiker trouw met het lineaire kanaal ‘Film1 Premiere’. Voor bestaande abonnees blijft de service verder ongewijzigd. De nieuwe abonnementsvorm is namelijk een aanvulling op het bestaande abonnement via de tv-aanbieder.



Oscar Kales, Director Operations, Film1: “Wij zijn erg blij met de uitbreiding van onze service. Het nieuwe abonnement is een mooie toevoeging op onze bestaande samenwerking met tv-aanbieders en biedt consumenten een nieuwe manier om altijd de nieuwste films te kijken via hun favoriete apparaat. Huidige abonnees behouden dezelfde functionaliteiten waaronder vier lineaire kanalen via de settopbox. Ze krijgen ook de update van de nieuwe app, waarmee het nog eenvoudiger wordt om on demand en lineair te kijken.”



Vanaf 21 juni kunnen consumenten zich aanmelden via de site voor een proefperiode van één week. Na deze periode treedt het abonnement van keuze automatisch in werking – per maand kost Film1 € 7,99, per jaar € 79,99.



Einde bericht