Nieuwe stappen voor robotrollator Lea in revalidatiezorg

Co-creatie partnerschap Robot Care Systems en Sint Maartenskliniek



DEN HAAG – Tijdens de ICT & Health World Conference op 22 juni in Den Haag zal Robot Care Systems haar eerste robotrollator voor de zorg uitreiken aan Mark Van Houdenhoven van de Sint Maartenskliniek. Met deze overhandiging bestempelt het Haagse Robot Care Systems het partnerschap dat zij, na een intensieve pilot van een jaar, aangaat met de kliniek. In de eerste fase van het partnerschap zal de focus liggen op het verder ontwikkelen van de robotrollator, op basis van aanbevelingen van therapeuten van de Sint Maartenskliniek. Met behulp van Lea (Lean Empowering Assistent) kunnen revalidatie-patiënten vaker, zelfstandiger en veiliger loopoefeningen doen. De inzet van de persoonlijk zorg-assistent verhoogt hiermee niet alleen de kwaliteit van de behandeling maar bespoedigt ook het herstel van de patiënt.



Lea is een uitvinding van Robot Care Systems, opgericht door robotexpert Maja Rudinac. Drie jaar geleden begon zij samen met haar team met de ontwikkeling van de persoonlijke zorg-assistent. Het doel was duidelijk: door inzet van technologie de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen die door ziekte, een ongeval of ouderdom slecht ter been zijn. Lea ondersteunt bij het opstaan en lopen, stimuleert beweging, voorkomt vallen en biedt functies zoals beeldbellen om sociale contacten te stimuleren.



Uitkomsten pilot



In het voorjaar van 2017 startte Robot Care Systems een pilot op de afdeling neurorevalidatie van de Sint Maartenskliniek, om te onderzoeken hoe de persoonlijke zorg-assistent bij kon dragen aan behandeling van revalidatie patiënten. De pilot is gesteund door zorgverzekeraar CZ, die ook voordelen ziet in de snellere en betere revalidatie met Lea. Een belangrijk voordeel van Lea bleek dat patiënten vaker en zelfstandiger loopoefeningen konden uitvoeren, mede dankzij de steun en de detectiefunctie die de zorg-assistent biedt. Lea is voorzien van sensoren en een intelligent systeem, waardoor zij weet hoeveel steun zij moet geven bij het (op)staan en lopen, obstakels kan detecteren en zelfstandig naar de gebruiker toe kan komen. “We hebben in de Sint Maartenskliniek gezien dat Lea ook ondersteunt bij de stabiliteit van de houding/beweging van de revalidant, en ze kan ook helpen om het looptempo te doseren wat een stukje extra veiligheid geeft voor de revalidant. Het kunnen dansen met Lea is ook absoluut een leuke toegevoegde waarde!”, vertelt Nydia van As, coördinator paramedici van de Sint Maartenskliniek. “Met de nog verder te ontwikkelen tools kan Lea bijdragen aan de behandeling van revalidatie patiënten. Dit beperkt zich niet tot obstakel-detectie maar we denken ook aan toegevoegde oefenvormen en signaleringen voor bijvoorbeeld looptijd en/of loopafstand.”



Partnerschap



Het partnerschap tussen de organisaties is in de eerste fase gebaseerd op co-creatie. Daarin komt de kennis van de therapeuten uit de behandelpraktijk samen met de expertise van de ontwikkelaars op het gebied van robotica, om Lea Trainer voor de revalidatie-markt te realiseren. Nydia van As: “Dit trainersmodel van de Lea draagt bij aan een goede en veilige manier van training in een revalidatiesetting. De Lea Trainer wordt dan een verlengde arm van de individuele en groepsbehandelingen van patiënten.” Om continu te blijven voldoen aan de wensen van zowel therapeuten als revalidatie patiënten zal Lea voortdurend doorontwikkeld worden.



ICT & Health World Conference



Op 22 juni aanstaande zullen zowel de Sint Maartenskliniek als Robot Care Systems vertegenwoordigt zijn op de ICT & Health World Conference in Den Haag. Hierbij staat de ontwikkeling van de zorg door technische ontwikkelingen centraal. Om 17.15 uur zal de eerste Lea voor de revalidatie door Maja Rudinac, CEO van Robot Care Systems, uitgereikt worden aan Mark Van Houdenhoven, bestuurder van de Sint Maartenskliniek, op de stand van Robot Care Systems. Mark Van Houdenhoven zal tijdens deze dag om 18.45 uur tevens een keynote speech geven met de titel ‘De cruciale stappen om technologieën en innovaties succesvol in de zorg te laten landen!’.



Over Robot Care Systems



Robot Care Systems (RCS) is een bedrijf uit Den Haag dat robotica beschikbaar wil maken voor zowel bedrijven en organisaties als voor consumenten. De 20 hooggeschoolde medewerkers van RCS werken samen met onderzoekpartners van universiteiten en kennisinstituten en zakelijke partners uit binnen- en buitenland. De producten van RCS zijn ontwikkeld om de mens te dienen, daar waar menselijke inspanningen ophouden of tekortschieten. Niet met zielloze machines, maar met de inzet van zelfstandig werkende medische middelen die ontwikkeld zijn vanuit het hart. Bovendien moet deze technologie begrijpelijk en toegankelijk zijn. https://www.robotcaresystems.nl/



Over de Sint Maartenskliniek



Bij de Sint Maartenskliniek draait alles om de menselijke beweging. Het gespecialiseerde ziekenhuis is in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging, via de kernspecialismen orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. De Sint Maartenskliniek biedt haar behandelingen en zorg aan op verschillende locaties in Nederland: Nijmegen, Woerden, Boxmeer, Tiel, Panningen en Mijdrecht.



De Sint Maartenskliniek staat bekend om zijn aanpak van complexe aandoeningen en toepassing van innovatieve behandelmethoden. Maar men kan uiteraard ook terecht bij de kliniek voor veelvoorkomende klachten of blessures. De Sint Maartenskliniek richt zich op de behandeling van alle orthopedische aandoeningen, reumatische ziekten en revalidatie na ziekte of ongeval.