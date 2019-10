Omgaan met (techno-)stress, hoe en waarom

Nek/schouderpijn na beeldschermgebruik? Deze workshopmiddag is voor jou.



In een tijd waarin we steeds meer invloeden van technologie (moeten) toelaten in ons leven, kan het moeilijk zijn om de balans te vinden in het gebruik van de technologie en de belastbaarheid van ons lichaam. Als er een negatieve balans ontstaat tussen belasting en belastbaarheid gaat ons lichaam protesteren en kunnen lichamelijke klachten zich openbaren. Dit uit zich in bijvoorbeeld rug- en schouderklachten of pijn in de handen, vingers en armen. In de volksmond wordt dit ook wel RSI genoemd.



“Wanneer je deze klachten wilt oplossen of voorkomen, zal de puzzel rondom jouw balans compleet gemaakt moeten worden. Denk aan: een goede lichaamshouding, genoeg beweging, optimale ontspanning, ergonomische invoermiddelen, je grenzen, en werken aan je eigen belastbaarheid. Deze verschillende puzzelstukjes worden tijdens de – gratis - workshops van de RSI-vereniging besproken en door professionals toegelicht om zodoende meer bewustzijn te creëren.”, aldus Karin Jansen, bestuurslid van de RSI-vereniging.



Op zaterdag 12 oktober wordt een workshopmiddag georganiseerd in samenwerking met Backshop, specialist in ergonomie voor de computerwerkplek. Hierbij treden verschillende sprekers op zoals Yvonne Lankhaar, de wandelende psycholoog en Annette Booiman, oefentherapeut Mensendieck.



Er zijn nog een beperkt aantal plekken voor deze workshop beschikbaar. Aanmelden kan via een email naar postbus@rsi-vereniging.nl



Over de RSI-vereniging



De RSI-vereniging is een landelijke, onafhankelijke vereniging die zich op allerlei fronten inzet voor mensen met RSI. De vereniging geeft voorlichting en informatie over RSI, brengt ‘lotgenoten’ met elkaar in contact en bevordert onderzoek.



De RSI-vereniging is in 1995 opgericht, heeft ongeveer 1.000 leden en wordt geadviseerd door een adviesraad met expertise vanuit diverse invalshoeken.



Over Backshop BV – Enjoy Ergonomics



Backshop BV is al ruim 20 jaar toonaangevend op het gebied van ergonomische hulpmiddelen en de verschillende oplossingen voor RSI/KANS gerelateerde klachten bij beeldschermgebruikers. Met name door de ruime ervaring en specialistische kennis van de medewerkers weet de Backshop zich te onderscheiden van de diverse aanbieders in de markt. Door de uitgebreide adviesgesprekken wordt de succesratio van het inzetten van ergonomische hulpmiddelen vergroot en dus deze investering maximaal benut.