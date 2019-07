Minister steunt plannen voor innovatief technisch vmbo in Amsterdam

Amsterdamse scholen, het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam werken samen aan sterker techniekonderwijs op het vmbo. De partijen hebben voor de uitvoering van een gezamenlijk plan een subsidie gekregen van 8 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderdeel van het plan is onder andere een nieuwe, hypermoderne Techschool waar alle vmbo techniekopleidingen worden ondergebracht.



De plannen zijn - onder de naam Sterk Techniekonderwijs Amsterdam (STO) - in april ingediend bij de minister en nu is groen licht voor de uitvoering gegeven.



Hypermoderne Techschool



De techniekopleidingen van het Bredero Beroepscollege (VOvA), Montessori College Oost (MLA), Mundus College (Espritscholen) en Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) worden ondergebracht in één hypermoderne Techschool. Een unieke samenwerking tussen Amsterdamse schoolbesturen om VMBO techniekopleidingen voor Amsterdam te behouden. Momenteel wordt daarvoor samen met de gemeente Amsterdam een geschikte locatie in de stad gezocht.



Voor de Techschool wordt samen met het bedrijfsleven en de mbo opleidingen van het ROC van Amsterdam, het Hout en Meubileringscollege en het Mediacollege Amsterdam een uniek concept uitgewerkt waarin vmbo leerlingen leren én meedoen aan nieuwe technisch en technologische projecten in de stad. De samenwerking met het mbo biedt de leerlingen de mogelijkheid in één leerlijn ook het mbo diploma te halen. Met een vernieuwend curriculum en een innovatief gebouw sluiten de opleidingen aan bij de vraag vanuit het bedrijfsleven en bij de technische opleidingen in het mbo. Om deze innovatieve programma’s te ontwikkelen zet het bedrijfsleven medewerkers in ter waarde van één miljoen.



Kansrijk onderwijs



Het onderwijs biedt daarmee voor Amsterdamse leerlingen en hun ouders een goed perspectief voor een kansrijke loopbaan. Dat moet voor nieuwe generaties hoogwaardig technisch geschoolden zorgen. De leerlingen leren niet alleen binnen, maar ook buitenschools. Zij krijgen opdrachten bij technische bedrijven die actueel zijn, denk hierbij aan o.a. de energietransitie en aan het duurzaam rijden en transport. Tevens zullen de leerlingen ook keuzevakken gaan volgen bij bedrijven, waar de nieuwste technologische snufjes aanwezig zijn.



Zo ontwikkelen leerlingen zich in de modernste aspecten van bouwtechniek, technieken in wonen & interieur, elektrotechniek, installatie- en metaaltechnieken, mechatronica, robotica, autotechniek- en technologie, tweewielertechniek en transport. In al deze sectoren neemt IT een steeds prominentere plaats in. De hypermoderne faciliteiten op de Techschool zijn ook toegankelijk voor leerlingen van Amsterdamse mavo’s (vmbo-t) en havo’s die extra onderdelen techniek en technologie willen volgen.



Media, Vormgeving en ICT



Voor het technisch profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) zal op 4 vmbo scholen (Mediacollege Amsterdam, CBurgcollege, Huijgens College en Mundus College) een innovatief curriculum worden ontwikkeld samen met het bedrijfsleven. Leerlingen ontwikkelen hiermee de juiste skills waarmee ze succesvol kunnen zijn in het vervolgonderwijs.



Ook zal er een MVI lab worden ontwikkeld waar leerlingen van alle Amsterdamse vmbo scholen een oriëntatieprogramma kunnen volgen in de technologie van Media, Vormgeving en ICT.



Van start Technologie in alle Amsterdamse vmbo scholen



Komend schooljaar wordt op verschillende vmbo scholen, vso scholen en praktijkscholen een nieuw techniekprogramma gestart in de onderbouw en nieuwe keuzevakken in de bovenbouw. Met het uitvoeren van het nieuwe curriculum wordt vanaf komend schooljaar in samenwerking tussen de huidige scholen een start gemaakt.



De verwachting is dat het nog twee of drie jaar duurt voor het nieuwe gebouw van de Techschool er daadwerkelijk is. Samenwerking met de gemeente hierin is van essentieel belang. Wethouder Moorman van onderwijs is blij met de steun van de minister: ‘’Goed techniekonderwijs wordt de komende jaren alleen nog maar belangrijker, want daar zitten de banen die onze Amsterdamse kinderen straks gaan hebben. De samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. Een mooi voorbeeld hiervan is de hypermoderne Techschool. Op deze school leren én ervaren onze kinderen wat techniek allemaal is en betekent.”