Waterschappen: Nederland sneller klimaatbestendig

Vandaag tekenden minister-president Rutte, minister Ollongren en de VNG, IPO en de Unie van Waterschappen het Interbestuurlijk Programma. Hierin staan de uitgangspunten voor een gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Voor de waterschappen zijn met name de thema's klimaatadaptatie, de energietransitie en circulaire economie belangrijk.



Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden in dit traject is een noviteit. Zowel de keuze voor de thema’s als de aanpak sluiten goed aan bij de opgave van de waterschappen. Wij zijn dagelijks bezig met waterbeheer om onze delta veilig, leefbaar en economisch welvarend te houden.



Klimaatverandering vraagt sneller om maatregelen en een andere inrichting van het land. Het goede nieuws is dat de plannen daarvoor al klaar liggen. De plannen moeten nu van papier naar uitvoering. Gemeenten en waterschappen voeren nu stresstesten uit en daaruit komt naar voren waar Nederland kwetsbaar is voor hevige buien, hitte en droogte. Dit veroorzaakt veel schade en overlast. We gaan met concrete maatregelen Nederland klimaatbestendig inrichten. Deze kabinetsperiode investeren waterschappen 2 miljard euro in klimaatbestendig waterbeheer. Om te kunnen versnellen is het goed dat er nu ook een bijdrage van het Rijk komt. Zo kan letterlijk dit jaar nog de schop in de grond.”



Het Interbestuurlijk Programma is een vervolg op de Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ en het regeerakkoord.