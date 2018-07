Overheid en bouwketen moeten samen voortouw nemen in circulair bouwen

Architecten, ingenieurs, bouwers en installateurs zien een belangrijke rol voor de overheid, als grootste opdrachtgever in de gebouwde omgeving, bij het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie. De partners in de bouwketen zien volop mogelijkheden voor de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving, maar constateren dat opdrachtgevers nog geen eenduidige definitie hanteren voor circulariteit. Dit levert onduidelijkheid in de markt op en blokkeert deze veelbelovende ontwikkeling. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen, een halfjaarlijks onderzoek van BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland en UNETO-VNI.



Overheid aan zet



Volgens de bouwketen kan de overheid circulair bouwen stimuleren door dit in aanbestedingen als randvoorwaarde te stellen en het gebruik van herbruikbaar materiaal financieel te ondersteunen. Ook wet- en regelgeving zou gericht moeten zijn op de snelle ontwikkeling van circulair bouwen en ontwerpen.



Weinig animo bij opdrachtgevers



Circulair bouwen blijkt bij opdrachtgevers nog niet hoog op de agenda te staan. Een meerderheid van de respondenten noemt het gebrek aan circulaire aanbestedingen als belangrijkste reden om hiermee niet bezig te zijn. Het overgrote deel van de bedrijven zegt wel over voldoende kennis te beschikken over dit onderwerp.



Aanbestedingen



Uit de Monitor Bouwketen blijkt dat architecten en ingenieurs ongeveer twee maal vaker aan een (gedeeltelijk) circulaire uitvraag deelnemen dan bouw- en installatiebedrijven. Van de architecten- en ingenieursbureaus heeft respectievelijk ruim 40% en 50% deelgenomen aan een circulaire aanbesteding. Bij bouw- en installatiebedrijven ligt dat percentage tussen de 20% en 25%.



Knelpunten



Circa 40% van de architecten- en ingenieursbureaus en bijna een derde van de bouwbedrijven en installateurs ondervindt knelpunten bij de uitvoering van circulaire projecten. De respondenten noemen het ontbreken van een duidelijke definitie van circulair ontwerpen en bouwen als belangrijkste knelpunt. Ook het gebrek aan duidelijke normering, het ontbreken van financiering en de hoge prijs van circulaire materialen blijken een struikelblok te zijn.



Hergebruik van materiaal



De respondenten geven aan dat bij een ‘circulaire’ aanbesteding vooral toepassing van hergebruikt materiaal en het toepassen van BREEAM of een ander duurzaamheids- of circulariteitslabel naar voren komt. Naar de toepassing van een materialenpaspoort of adaptief en flexibel bouwen is opvallend genoeg minder vraag.



Bouwagenda



Volgens de partijen in de bouw kan de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie van de Bouwagenda een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling naar een circulaire bouweconomie. Zij roepen alle betrokken partijen op deze transitieagenda te ondersteunen.