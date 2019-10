Museon vernieuwt publieksruimtes dankzij bijdrage BankGiro Loterij

Het Museon in Den Haag heeft de schenking van de BankGiro Loterij ter waarde van 630.000 euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de entree, de lounge, het ticketoffice, het restaurant en de garderobe. Vandaag zijn deze faciliteiten officieel geopend door prinses Marilène, adviseur partnerships van de BankGiro Loterij. Alle vernieuwingen zijn gerealiseerd met duurzame materialen en producten, in de lijn van ‘One Planet’, de centrale tentoonstelling van het Museon.



Foto: PR Museon: Prinses Marilène, adviseur partnerships van de BankGiro Loterij en Peter de Haan, directeur Museon heffen het glas tijdens de feestelijke opening van de vernieuwde publieksruimtes.



Goed Geld Gala



Tijdens het Goed Geld Gala, een jaarlijks terugkerend fenomeen georganiseerd door de BankGiro Loterij, werd in de editie 2018 bekend gemaakt dat het Museon in aanmerking kwam voor genoemde schenking. De BankGiro Loterij ondersteunt jaarlijks cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Het Museon was één van de 78 culturele organisaties die in de prijzen viel.



One Planet



Dit is de centrale expositie van het Museon, die laat zien aan de hand van 17 opstellingen, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, dat er inspirerende oplossingen zijn voor een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en voor het overbruggen van verschillen tussen mensen. De Verenigde Naties hebben het Museon erkend als officiële partner voor het uitdragen van de inhoud en het belang van deze doelen.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.