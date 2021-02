Liander bereidt zich voor op extreem winterweer

De komende dagen wordt extreem winters weer verwacht. Daarom neemt netbeheerder Liander maatregelen. Zo stellen we niet noodzakelijke werkzaamheden uit om onnodige stroomonderbrekingen te voorkomen en sluiten wij geen klanten van het gas en elektriciteit af. Uiteraard lossen we storingen ook de komende dagen zo snel mogelijk op.



Het Nederlandse elektriciteitsnet is met een leveringszekerheid van 99,99% een van de betrouwbaarste ter wereld. Tijdens het winterse weer zijn klanten extra afhankelijk van stroom, bijvoorbeeld voor het verwarmen van hun huis. Dan is het extra vervelend als de energievoorziening stil ligt. Daarom stellen we niet noodzakelijke werkzaamheden uit en zetten we bij urgente werkzaamheden waar mogeljk noodstroom in, zodat klanten niet langdurig zonder stroom zitten.



Storingen lossen we op



Veiligheid staat voorop. Daarom lost Liander storingen altijd zo snel mogelijk op. We verwachten minder storingen door graafwerkzaamheden omdat in de meeste gemeenten niet in de grond gewerkt mag worden. Graafwerkzaamheden leiden geregeld tot schade aan kabels en leidingen en zijn daarmee de belangrijkste oorzaak van storingen. Omdat we door het extreme weer minder geplande werkzaamheden uitvoeren hebben we meer monteurs beschikbaar om eventuele storingen op te lossen. Door sneeuw en ijzel op de weg kunnen onze monteurs wel langer onderweg zijn. Uiteraard doen wij er alles aan zo snel mogelijk een storing op te lossen. Ook proberen we klanten te informeren als een monteur verlaat is of als de afspraak niet door kan gaan.



Niet afsluiten bij vorst



Consumenten die bijvoorbeeld door wanbetaling geen energieleverancier meer hebben, moeten volgens de wet worden afgesloten. In de winter zijn netbeheerders altijd terughoudend met het afsluiten van klanten. Bij minimaal twee aaneengesloten dagen met vorst sluiten we niet af totdat de vorstperiode voorbij is. Daarom sluiten wij vanaf aanstaande maandag geen klanten van het gas en elektriciteit af.



Werk gaat zoveel mogelijk door



Het is vervelend om zonder stroom te zitten. Helemaal nu in lockdown met extreem winters weer en energie en internet met thuiswerken een nieuwe betekenis hebben gekregen. Bij werkzaamheden proberen we de stroomonderbreking zo kort mogelijk te houden als we overschakelen op noodstroom. Ook informeren we klanten voorafgaand goed over de werkzaamheden die gepland zijn. De monteurs van Liander staan dag en nacht klaar om te werken aan de leveringszekerheid van energie, juist ook in deze winterse omstandigheden.