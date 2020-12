Speciale naald helpt miljoenen mensen extra vaccineren tegen Covid-19

TSK Laboratory geeft wereldwijd patentlicentie vrij voor vaccinatie tegen Covid-19



OISTERWIJK – Met een speciaal ontwikkelde naald die in potentie 4 tot 8 procent van een kostbaar vaccin kan besparen, kunnen miljoenen mensen extra gevaccineerd worden tegen Covid-19. Om de coronapandemie op een verantwoorde manier te helpen stoppen, stelt naaldfabrikant TSK Laboratory vaccinproducenten in staat vrijelijk zijn gepatenteerde Low Dead Space-technologie te gebruiken voor het toedienen van COVID-19-vaccins.



Door het gebruik van de speciale naald wordt minder vaccin verspild, dalen de kosten en wordt de juiste hoeveelheid vaccin geïnjecteerd. De manier van toedienen van een vaccin is de belangrijkste factor voor besparingen. De EU kocht bijvoorbeeld 200 miljoen doses van het COVID-19-vaccin van Pfizer en BioNTech om 100 miljoen burgers te vaccineren. Met de Low Dead Space-technologie van TSK Laboratory kunnen 4 tot 8 miljoen mensen extra worden gevaccineerd in vergelijking met het gebruik van een standaardnaald. Hetzelfde voordeel kan worden behaald met de honderden miljoenen doses die andere toonaangevende vaccinfabrikanten zoals Moderna en NIAID of AstraZeneca en de Universiteit van Oxford ontwikkelen. In november van dit jaar waren er ongeveer 700 geneesmiddelen in ontwikkeling die zich richten op het coronavirus (COVID-19).



Een conventionele naald heeft gemiddeld 45 microliter aan verspild volume. Dat is de hoeveelheid vaccin of medicijn die per injectie verloren gaat. TSK Laboratory heeft in 2014 een inventieve en gepatenteerde naald ontwikkeld waarbij deze gemiddelde verspilde ruimte wordt teruggebracht tot 14 microliter. Volgens een conservatieve schatting zou dit kunnen leiden tot een besparing van 20 microliter per dosis. In een optimistisch scenario kan zelfs 40 microliter per dosis worden bespaard. Ervan uitgaande dat een vaccindosis 0,5 milliliter bevat, komt dit neer op een besparing van ergens tussen de 4 en 8 procent. Door het verspilde volume in de naald zo laag mogelijk te houden, kan bij elke injectie de volledige voorgeschreven vaccindosis worden toegediend.



De Low Dead Space-naalden van TSK Laboratory worden voornamelijk gebruikt voor het toedienen van duurdere medicijnen, maar kunnen nu ook worden gebruikt voor massale vaccinatie tegen COVID-19. ,,Er wordt momenteel veel gesproken over de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19, maar er wordt heel weinig gezegd over de manier waarop het vaccin zal worden geïnjecteerd als het eenmaal beschikbaar komt. Dit is vooral cruciaal als het gaat om massale vaccinatieprogramma’s”, zegt algemeen directeur Doris de Beer van TSK Laboratory Europe BV in Oisterwijk. ,,De oplossing met onze Low Dead Space-naalden is heel eenvoudig. Je kunt meer mensen vaccineren met dezelfde doses beschikbaar vaccin door het verspilde volume in de naald te verkleinen.”



TSK Laboratory is een familiebedrijf dat sinds 1974 is gespecialiseerd in het maken van medische naalden in Japan. Momenteel heeft het vestigingen in Japan, China, Canada en Nederland. TSK Laboratory Europe B.V. bezit octrooirechten voor de Low Dead Space-technologie van TSK Laboratory en heeft besloten andere partijen toe te staan deze technologie vrij te gebruiken voor het toedienen van COVID-19-vaccins. Hiermee hoopt TSK Laboratory Europe B.V. dat deze technology een integraal onderdeel kan worden van de vaccinatieprogramma’s. ,,De COVID-19-crisis is ongekend in de moderne geschiedenis en treft iedereen. Wij, de mensen, overheden en bedrijven, moeten samenwerken om deze crisis te bestrijden” zegt de Beer.