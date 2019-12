Stichting Loro Parque redt 10 soorten papegaaien van uitsterving in het wild

De Stichting, die dit jaar haar 25(e) verjaardag viert, heeft de Grijsborstparkiet toegevoegd aan de lijst met soorten die ze heeft weten te behoeden voor uitsterven met haar werk in en ex situ



TENERIFE, Spanje, 27 december 2019 /PRNewswire/ Dit jaar heeft de Stichting Loro Parque, als onderdeel van de viering van haar 25-jarig jubileum, de Braziliaanse Grijsborstparkiet (Pyrrhura griseipectus) aan haar lijst met van uitsterven geredde diersoorten toegevoegd. Met dit succes viert de Stichting dat zij inmiddels het verdwijnen van maar liefst 10 soorten papegaaien heeft voorkomen dankzij haar langdurige betrokkenheid bij beschermingsprojecten, zowel in als ex situ.



https://mma.prnewswire.com/media/1058527/A_caregiver_helping_a_parrot_getting_out.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1058527/A_caregiver_helping_a_parrot_getting_out.jpg]



Papegaaien rusten op boomtakken



De Grijsborstparkiet, oorspronkelijk afkomstig uit het Baturité-gebergte in Brazilië, was een bedreigde diersoort vanwege illegale vangsten voor de dierenhandel en een gebrek aan geschikte nestplaatsen. De samenwerking tussen de Stichting Loro Parque en de organisatie AQUASIS heeft geleid tot een versterking van het werk van de gerenommeerde bioloog Fabio Nunes en zijn team in het gebied. Zij telden meer dan 1.000 kuikens die in kunstmatige nesten zijn geboren.



Dit geweldige resultaat is het gevolg van de nauwkeurige plaatsing van deze kunstmatige nesten en hun monitoring sinds 2010, en ondanks de moeilijkheden die zich tijdens het proces voordeden, zoals bescherming tegen roofdieren.



Een van de manieren om de gewoonten van deze tot voor kort onbekende soort te observeren en te begrijpen, was een actieve aanwezigheid in het veld. Hierdoor konden specialisten een grote hoeveelheid zeer belangrijke wetenschappelijke informatie verzamelen, die ook voor andere projecten met vergelijkbare kenmerken gebruikt kan worden.



Daarnaast is het taggen van fundamenteel belang, omdat dit het verzamelen van gegevens mogelijk maakt over de verplaatsing en distributie (door hun ringen) van de parkieten, die zich heel goed tussen de vegetatie kunnen verbergen. De sleutel in het proces is daarnaast het creëren van beschermde gebieden, die door de lokale bevolking worden erkend.



Als volgende stap zal middels een ex situ-programma worden gewerkt aan de herintroductie van deze soort op historische locaties waaruit het was verdwenen. In dit verband is het van belang dat alleen al bij de Stichting Loro Parque de afgelopen jaren meer dan 60 vogels zijn geboren.



Sinds de deelname van de Stichting aan dit project begon, heeft het in totaal zo'n US$ 400.000 uitgekeerd voor de bescherming van de Grijsborstparkiet. Het aantal vogels is in 2019 gestegen van ongeveer 100 naar 1.000, waardoor de status van deze soort op de Rode Lijst van Bedreigde Soorten van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) is veranderd van "ernstig bedreigd" in "bedreigd" .



Tot nu toe heeft de Stichting meer dan US$ 21.000.000 uitgegeven aan het ondersteunen van natuurbeschermingsprojecten. De herclassificatie van de meeste van deze tien soorten papegaaien is een wereldwijd natuurbehoudssucces. Deze non-profit organisatie is effectief in het behoud van tropische ecosystemen en het beschermen van bedreigde soorten papegaaien.



