Rian Johnson laat zien dat Ierland een droomlocatie is bij de opnames van Star Wars: The Last Jedi

DUBLIN, December 27, 2017 /PRNewswire/ --



Het imponerende kustlandschap van de Wild Atlantic Way maakt al indruk op het publiek sinds Star Wars: The Last Jedi in de bioscoop is verschenen. In deze recentste aflevering van de succesvolle filmserie is de planeet Ahch-To hier gefilmd.



Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier: https://www.multivu.com/players/uk/8241051-ireland-location-star-wars-the-last-jedi



In een splinternieuwe achter-de-schermen-film die vandaag is uitgekomen, prijst Mark Hamill het prachtige Ierse landschap: "Het is net een spookjeswereld ... je kunt je ogen gewoon niet geloven."



Rian Johnson, de regisseur van The Last Jedi, kijkt terug op de opnames: "Een groot deel van de film speelt zich af op het eiland van Luke, dat verbeeld wordt door Skellig Michael, een piepklein, onbewoond eilandje."



In 2015 werd er slechts twee dagen gefilmd op Skellig Michael voor Star Wars: The Last Jedi. Daarna werden de opnames voortgezet op het vasteland. Rian legt uit: "Skellig Michael is een vogelreservaat en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco, dus we konden er maar twee dagen blijven. De meeste opnames zijn aan de zuidwestkust van Ierland gemaakt. Het landschap daar ziet er hetzelfde uit en heeft dezelfde sfeer als Skellig."



De filmploeg keerde terug naar Ierland in 2016 om verder te gaan met de opnames. Ze bouwden replica's van de 6e-eeuwse "bijenkorfhutten" van Skellig Michael op het vasteland. De locatiescouts waren zo onder de indruk van de Wild Atlantic Way dat ze verschillende plaatsen in de county's Cork, Kerry, Clare en Donegal uitkozen om de planeet Ahch-to te verbeelden in Star Wars: The Last Jedi.



Meer achtergrondinformatie en verhalen over de opnames van Star Wars aan de Wild Atlantic Way vind je hier: http://www.ireland.com/starwars



Sinds 1977 heeft deze beroemde filmserie door heel wat sterrenstelsels gereisd. De Star Wars-reis van Ierland, die begon in 2014 in Portmagee, county Kerry, is een 2000 km lange reis langs de Wild Atlantic Way - van de Skellig-eilanden in het zuidwesten tot Malin Head, het noordelijkste punt van Ierland.



Rian beschrijft Ierland als "een fantastische plek. Ik voel me bevoorrecht om hier te mogen filmen."



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/617942/Last_Jedi_Malin_Head.jpg )



CONTACT: Voor meer informatie of fotomateriaal: Gerdri ten Dolle, CommuniGate, +31 (0)70-3388325, gerdri.tendolle@communigate.nl Hannah Armstrong, Ierland Toerisme, +31 (0)20-5306056, HArmstrong@tourismireland.com