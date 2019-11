SDRPY beoordeelt noodzakelijke ingrepen aan Aden International Airport

De ontwikkeling van het Al-Baqaa grensstation in het Saada gouvernement gaat van start



ADEN, Jemen, 27 november 2019 /PRNewswire/ -- Een technisch team van het Saoedische Programma voor Ontwikkeling en Wederopbouw van Jemen ('Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen' (SDRPY)) heeft Aden International Airport bezocht om de structurele en technische eisen van het vliegveld te beoordelen en te onderzoeken. Het team, onder leiding van ir. Ahmed Medkhali, had een ontmoeting met specialisten ter voorbereiding op een grootschalig onderzoek van alle luchthavenfaciliteiten.



Vertegenwoordiger van het programma ir. Ahmed Medkhali maakte bekend dat de SDRPY's onderzoeken naar de huidige behoeften onder meer omvatten: evaluatie van de staat van de luchthavengebouwen, start- en landingsbanen en andere faciliteiten; beoordeling van de conditie van de start- en landingsbaanverlichting en andere apparatuur; en inspectie van navigatiesystemen.



"We staan vandaag op het terrein van Aden International Airport om te voldoen aan de dringende behoeften van de luchtverkeershub met als doel deze te heractiveren," alsdus ir. Medkhali. "We onderzoeken alle behoeften ter voorbereiding op een formele studie en implementatieplan, dat ter goedkeuring wordt ingediend als onderdeel van het werk van het Saoedische Programma voor Ontwikkeling en Wederopbouw van Jemen ter ondersteuning van de transportsector."



Het SDRPY heeft onlangs het herstel en de opwaardering van Al-Ghaydah Airport in het Al-Mahra gourvernement voltooid en de luchtnavigatiesystemen getest, in aanvulling op het monitoren van testvluchtprocedures in samenwerking met internationaal geaccrediteerde bedrijven. De testen van de internationale navigatiesystemen op Al-Ghaydah Airport zijn succesvol uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).



Het Programma verzorgt alles wat noodzakelijk is voor een succesvolle implementatie van plannen voor de veiligheid van vliegvelden in de Republiek Jemen. Dat doet zij door het beschikbaar stellen van volledig uitgeruste ambulances en brandweerwagens die zijn voorzien van de laatste technologie, en in overeenstemming met ICAO- veiligheids- en brandveiligheidsaanbevelingen. Het SDRPY heeft ook de Europese specificaties voor het faciliteren van mobiliteit voor bandweer gevolgd, waardoor de brandweerlieden hun uitrusting onderweg in gereedheid kunnen brengen.



Elders ondertekende het SDRPY, vertegenwoordigd door ir. Mishari Al-Beluwi, op dinsdag een aantal contracten voor de ontwikkeling en het herstel van het Al-Baqaa grensstation dat de provincie Saada verbindt met het Koninkrijk. Het doel is om de Jemenieten te ondersteunen in hun mobiliteit en zo de commercie tussen het Koninkrijk en de Republiek te versnellen en om de Jemenitische economie te ondersteunen.



Ook heeft het SDRPY ook een set generatoren geleverd aan de manager van het station dhr. Khalid Al-Omeisi, ter opwaardering van de capaciteit van het Al-Baqaa grensstation en voor doorlopende energielevering ter ondersteuning van de activiteiten van het programma in de sectoren veiligheid en bouw van overheidsgebouwen van Jemen.



