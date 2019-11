Mindtree door ISG erkend voor innovatieve beheerde en publieke clouddiensten

- Bedrijf erkend voor sterke hyperscale-partnerschappen en automatiseringstools



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 27 november 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, is aangewezen als Rijzende Ster in drie categorieën van het ISG Provider Lens(TM)-kwadrantrapport over "Publieke Cloud - Solutions- & Servicepartners 2019".



Mindtree werd erkend als Rijzende Ster in de categorie 'Beheerde Publieke Clouddiensten' in het Amerikaanse ISG Provider Lens(TM)-rapport, en in de categorie 'Publieke Cloudtransformatiediensten' in zowel Amerikaanse als Mondiale rapporten.



Terwijl de meeste ondernemingen vandaag de dag cloudaanwezigheid hebben, zijn er maar weinig die de mogelijkheden van de cloud maximaliseren. Met 35 toonaangevende sectorpartnerschappen en 12 cloud-native, sectorspecifieke zakelijke platformen, helpt Mindtree's eind-tot-eind, holistische cloudexpertise klanten hun migratiesnelheid te verhogen, organisatorische cloudtransformatie te bereiken en de voordelen van hun investering te ontsluiten.



"Voor de bouw van agile en cloud-native platformen en solutions die aansluiten op unieke bedrijfsdoelstellingen, is ervaring nodig die sectoren en meerdere gebruikssituaties overstijgt," aldus Manas Chakraborty, Global Head van Enterprise Service Lines voor Mindtree. "Om onze klanten deze eind-tot-eindondersteuning te kunnen bieden en hen te helpen hun cloudpotentieel te optimaliseren, heeft Mindtree aanzienlijke investeringen gedaan om onze expertise en vaardigheden in verschillende domeinen te versterken. Deze erkenning van ISG bevestigt de waarde van deze investeringen, ons vermogen klanten te helpen snelle digitale transformatie mogelijk te maken, en onze klantgerichte verbeteringen."



Het ISG-rapport noemt Mindtree's sterke punten, als:





-- Op automatisering gerichte aanpak - Mindtree heeft een portfolio van

automatiseringstools voor ondersteuning van cloud-werklastbepaling,

-migratie, -governance en -beheer. Mindtree's MWatch geeft klanten

zichtbaarheid in hun gehele IT-infrastructuur voor het beoordelen van

inefficiënte processen en de identificatie van mogelijkheden voor

hogere productie en prestatie.

-- Sterke capaciteiten op het gebied van AWS en Azure - Als een

geavanceerde AWS-adviespartner en strategische partner van Microsoft

Azure, zijn de robuuste hyperscale cloudpartnerschappen van Mindtree

opvallend onderscheidend in de markt. Het rapport benadrukt Mindtree's

speciale relatie met Azure als Gold Certified partner met gouden

cloudplatformcompetenties, waaronder geavanceerde specialisaties zoals

Kubernetes.

-- Google Cloud Partnership - Mindtree heeft haar partnerschap met Google

Cloud Platform verstevigd als een "Premiumpartner." Dit partnerschap

bevordert Mindtree's automatiseringsvaardigheden voor het probleemloos

migreren van Big Data- en analytici-gerelateerde werklasten naar Google

zonder al teveel herontwerp.

"Mindtree is behoorlijk succesvol geweest in het helpen van ondernemingen bij hun reis van digitale transformatie," aldus Jan Erik Aase, directeur en global leader van ISG Provider Lens Research. "Het bedrijf heeft nauw samengewerkt met AWS, Microsoft Azure en Google Cloud voor de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve en geavanceerde solutions, zowel door de creatie van zeer geautomatiseerde werkstromen voor migratie, als door het beheren van cloudomgevingen."



De serie ISG Provider Lens(TM)-kwadrantrapporten geeft waardevolle inzichten in de vaardigheden van dienstverleners, gebaseerd op ISG's unieke methodologie, die empirische gegevens, datagedreven onderzoek en marktanalyse combineert met daadwerkelijke werkervaringen en observaties van ISG's mondiale adviesteam.



Kijk hier voor het volledige rapport: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/isg-provider-lens-cloud-transformation-operation-services-xaas-quadrant-report [https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/isg-provider-lens-cloud-transformation-operation-services-xaas-quadrant-report].



ISG (Information Services Group) is een toonaangevend mondiaal technologieonderzoeks- en adviesbureau. Als betrouwbare zakelijke partner voor meer dan 700 cliënten, waarvan er meer dan 70 behoren tot de top 100-ondernemingen ter wereld, helpt ISG ondernemingen, overheidsorganisaties, dienstverleners en technologieleveranciers met het realiseren van operationele uitmuntendheid en snellere groei. ISG is gespecialiseerd in diensten op het gebied van digitale transformatie, waaronder automatiserings-, cloud- en gegevensanalyse; sourcingadvies; diensten op het gebied van governance- en risicobeheer; diensten op het gebied van netwerkdragers; strategie- en operationeel ontwerp; verandermanagement; markt- en technologieonderzoek en -analyse. Bij het in 2006 opgerichte en in Stamford in de Amerikaanse staat Connecticut gevestigde ISG, zijn meer dan 1.300 digital-ready professionals in dienst, die actief zijn in meer dan 20 landen. Dit mondiale team staat bekend om zijn innovatieve denkwijze, marktinvloed, diepgaande sector- en technologische kennis, alsmede onderzoeks- en analytische capaciteiten van topkwaliteit die op de meest uitgebreide marktgegevens van de sector gebaseerd zijn. Kijk voor meer informatie op www.isg-one.com [http://www.isg-one.com/].



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 350 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 18 landen en meer dan 40 vestigingen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



