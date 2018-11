SAI Global introduceert SAI360 for Financial Services

Software voor geïntegreerd risicobeheer (IRM) stelt de verwachtingen op het gebied van tijd-tot-waarde opnieuw in voor organisaties in de financiële dienstverlening die gelijke tred houden met het toegenomen digitale risico, de druk van regelgeving en de instabiliteit van de markt



CHICAGO, 27 november 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, een erkende leider op het gebied van IRM-oplossingen, kondigde vandaag de introductie aan van SAI360 for Financial Services, een combinatie van software en diensten die professionals in de financiële dienstverlening en compliance sector in staat stellen om de versnelling, complexiteit en verbonden aard van risico en regelgeving voor te blijven.



De financiële instellingen van vandaag de dag zijn werkzaam in een datagestuurde omgeving die zwaar aan veranderingen onderhevig is, iets dat we ons tien jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen. Alleen al in de afgelopen paar jaar heeft de sector te maken gehad met een groeiende hoeveelheid geavanceerde wettelijke vereisten, sommige veroorzaakt door de wereldwijde financiële crisis en anderen door dynamische en snel veranderende marktomstandigheden zoals de opkomst van de digitale economie, fintech, afhankelijkheid van derde partijen en cyberbeveiliging.



"In de digitale economie wordt vertrouwd op onze klanten binnen de financiële sector, om gevoelige consumentengegevens te beveiligen binnen meerdere rechtsgebieden en systemen," aldus Peter Granat, CEO van SAI Global. "Het samenstellen is belangrijk, risicoprofessionals strijden met elkaar met een lappendeken aan systemen en leermodellen, terwijl de consument van vandaag de dag een verwachting heeft ontwikkeld van een vrijwel onmiddellijke dienstverlening. SAI360 for Financial Services laat universele en puntoplossingen achter zich, waardoor organisaties in staat gesteld worden om deze veranderingen voor te blijven, zodat ze kunnen innoveren en zichzelf kunnen onderscheiden om een grotere merkveerkracht op te bouwen."



De SAI360 Editions, met drie geïntegreerde en configureerbare versies Express, Premium en Enterprise, maakt het gemakkelijker voor organisaties om geïntegreerde mogelijkheden te kopen. De edities gaan verder dan het klassieke vakjes aanvinken, en maken een robuuste, dynamische en flexibele strategie mogelijk met behulp van software, leermiddelen en methodologieën om een risicobewuste cultuur te beïnvloeden. Hoogtepunten:





-- aangepaste werkprocessen en realtime rapportage, waardoor klanten in

staat gesteld worden om het beleid te vereenvoudigen en procedures te

stroomlijnen zodat snel veranderende regelgevingskwesties voorkomen en

gedetecteerd kunnen worden en organisaties erop kunnen reageren.

-- Virtual Evidence Room® levert een bruikbare weergave van het

compliance-managementsysteem van de organisatie dat klaar staat voor een

accountantscontrole, en het stelt klanten in staat om bestanden te delen

met examinatoren. Het koppelt tevens de regelgeving aan het beleid, de

risico's en controles.

-- geïntegreerde risico-informatie over leveranciers en digitale

risicomogelijkheden automatiseren het risicobeheer en de

cyberbeveiligingsprocessen van beoordeling tot testen, screening en

toezicht

-- de recente acquisitie, Strategic BCP ResilienceONE, zorgt voor

bedrijfscontinuïteit, crisisbeheer, rampenherstel en contingentiebeheer

zodat de terugkeer naar de normale bedrijfsactiviteiten ondersteund

wordt

-- zinvolle ethiek, waarden, en een op risico's gebaseerde leerinhoud zijn

beschikbaar voor werknemers en derde partijen waar ze zijn en wanneer ze

het nodig hebben; en het wordt ondersteund door rijkere analyses en

inzichten voor leerprogramma's op het gebied van ethiek en naleving

SAI360 for Financial Services biedt tevens FastStart-implementatie om de tijd-tot-waarde te versnellen door middel van een combinatie van vooraf geconfigureerde software met rapportage-wizards, sjablonen, en serviceverlening met een vooraf vastgesteld tijdsduur. Met SAI360 FastStart kunnen financiële instellingen profiteren van een implementatie die binnen 30 dagen voltooid is, zodat ze met vol vertrouwen snel, efficiënt en probleemloos verder kunnen gaan met veranderende verwachtingen op het gebied van regelgeving.



Over SAI Global



SAI Global helpt organisaties op een proactieve manier risico's te beheren om vertrouwen te creëren, en bedrijfsuitmuntendheid, groei en duurzaamheid te realiseren. Onze geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer bestaan uit een combinatie van toonaangevende capaciteiten, diensten, en adviesdiensten voor de hele levenscyclus van het risico zodat bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Samen stellen deze instrumenten en kennis klanten in staat een geïntegreerd overzicht van het risico te verkrijgen. Vraag om een gratis demonstratie om onze instrumenten in actie te zien.



Wij hebben een wereldwijd bereik met locaties in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied. Ga voor meer informatie naar www.saiglobal.com [http://www.saiglobal.com/].



