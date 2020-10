OASIS Group bereikt mijlpaal met 50ste overname van Archive Management Systems Limited (AMS)

SWORDS, Ierland, 27 oktober 2020 /PRNewswire/ -- OASIS Group, één van de grootste leveranciers van archief- en informatiebeheer in Europa, heeft vandaag de overname aangekondigd van Archive Management Systems Limited (AMS) dat in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is.



Het akkoord werd op vrijdag 23 oktober bereikt en markeert als 50ste overname een belangrijke mijlpaal voor de OASIS Group.



"We zijn verheugd dat AMS onze 50ste overname tot nu toe vertegenwoordigt", aldus Espen Halvorsen, CEO van de OASIS Group. "De oprichters hebben de afgelopen 40 jaar een solide bedrijf opgebouwd en samen hebben we een kans gezien voor OASIS om het serviceaanbod aan klanten te verbeteren via onze bekroonde Omnidox software", vervolgt de heer Halvorsen.



Met meerdere nieuwe initiatieven en een duidelijk ontwikkeltraject dat is afgestemd op de veranderende zakelijke markt, blijft OASIS Group investeren in nieuwe en opkomende technologieën.



"We hadden niet de verwachting dat het verkopen van een bedrijf tijdens een pandemie de gemakkelijkste opgave zou zijn, maar de professionele en open aanpak van OASIS zorgde ervoor dat de overname ondanks deze moeilijke periode soepel is verlopen. We vertrouwen nu ons bedrijf met meer dan 40 jaar ervaring toe aan OASIS in de wetenschap dat het in goede handen zal zijn" - Simon Clarke, directeur AMS.



Over OASIS Group



OASIS Group biedt klanten sinds 1999 veilige oplossingen voor archief- en informatiebeheer. OASIS, opgericht in Dublin, Ierland, is sindsdien internationaal uitgebreid en is momenteel actief in 6 Europese landen, heeft meer dan 1.700 werknemers in dienst en bedient meer dan 10.000 klanten. www.OASISGroup.com [http://www.oasisgroup.com/]



