Cordaid en partners herdenken omgekomen vluchtelingen op weg naar Europa

Hulporganisatie Cordaid en lokale organisaties en kerken in Den Haag herdenken op 10 december – de VN Dag van de Mensenrechten – de vele duizenden vluchtelingen die zijn omgekomen op weg naar Europa.



De covid-19 pandemie heeft enorme gevolgen voor de wereldwijde mobiliteit in de vorm van reisonderbrekingen, beperkingen en blokkades. Legale migratieroutes zijn steeds minder bereikbaar, terwijl de druk om gedwongen te migreren almaar toeneemt.



Steeds meer migranten voelen zich gedwongen om op smokkelaars te vertrouwen om te overleven en de gevaarlijke reis over zee te maken. De grenzen van Europa zijn levensgevaarlijk. Dagelijks komen mannen, vrouwen en kinderen om die de overtocht proberen te maken. Mensen die op zoek waren naar veiligheid en bescherming. De laatste vijf jaar verdronken ruim 15.000 mensen onderweg naar Europa (bron: missing migrants IOM).



Herdenking



Op donderdag 10 december a.s., op de internationale dag van de mensenrechten, herdenken wij de duizenden mensen die vaak naamloos en in stilte stierven. Onder de sprekers bevinden zich direct betrokken vluchtelingen uit Iran, Afghanistan en Syrië:



- Opening en inleiding door moderator Henk Baars, Haags Vredes Initiatief



- Het verhaal van Eiman Seifo en Sumai Yahya, een moeder en zoon die uit Syrië vluchtten Muzikaal intermezzo door Ilyas Nadjafa, een Afghaanse zanger van Perzische minnemystiek liedjes Het verhaal van Akam Basim, een vluchteling uit Iran



- Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind, over de rol van de politiek



- Overweging door Fr. Sjaak de Boer, Church of our Saviour en Cordaid



Tijdstip en locatie



De herdenking vindt plaats op 10 december, 12:30 – 13:30, in de Duitse Kerk, Bleijenburg 3B, Den Haag (naast Plein). Helaas hebben wij dit jaar maar beperkt plaats in de Duitse Kerk. Wel is het voor iedereen mogelijk om de herdenking bij te wonen via een livestream. Aanmelden via:



www.cordaid.nl/herdenking2020