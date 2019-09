Emakina Group halfjaarresultaat 2019: toename van bedrijfsopbrengsten en impact bezettingsgraad der middelen op de marges

Bevoorrechte en gereglementeerde informatie. Samenvatting in vrije vertaling van het officieel Frans persbericht [https://www.emakina.group/en-US/News/Press/fr_FR]



-- H1 geconsolideerde bedrijfsopbrengsten: +1,4% 47.425.059 EUR tegenover

46.763.193 EUR in 2018 (identiek bij constante perimeter)

-- H1 EBITDA: -27,0% 2.750.789 EUR tegenover contre 3.767.360 EUR in 2018

(% totale bedrijfsopbrengsten: van 8,1% naar 5,8%)

-- H1 resultaat voor belastingen: -57,7% 1508.782 EUR, tegenover

1.201.767 EUR in 2018.

Emakina Group [http://www.emakina.com/] verwacht een stijging van de geconsolideerde inkomsten van de groep met één cijfer op basis van de huidige commerciële situatie en de bestaande consolidatiekring.



In 2019 kozen nieuwe klanten een agentschap van de Group, Arcelik, Basic-Fit, Beko, Bugaboo, Chalhoub Group, Courrèges, FrieslandCampina, Heineken Blade, Honda, Moteo Group, Nike, Olympique de Marseille - OM, Silhouette International, Sodexho, Université de Limoges, en Vandersanden Group.



Geografisch vertegenwoordigen internationale inkomsten 62% voor S1 2019, stabiel tegenover 2018.



Emakina Group investeerde in H1 in de uitbreiding van zijn dienstenaanbod, o.a. in zijn activiteiten rond marketplace, influencer marketing en e-commerce en ook in de integratie van de groepsentiteiten voor de duurzame ontwikkeling van zijn activiteiten, dankzij vlottere interacties en op eenzelfde lijn gebrachte werkwijzen met meer gestandaardiseerde instrumenten.



Het nieuw gecentraliseerd projectbeheerplatform werd in Nederland opgestart, in combinatie met een nieuwe versie van het ERP-systeem. Dit wordt in de volgende twee boekjaren uitgerold bij de belangrijkste entiteiten van de groep.



Emakina Group geeft zijn klanten ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow, dankzij partnerschappen met o.a. Air (België), Asiance (Zuid-Korea, Japan), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), Portalgrup (Turkije), en SinnerSchrader (Duitsland).



Emakina Group [http://www.emakina.com/] (ALEMK:BBK [https://www.euronext.com/nl/products/equities/BE0003843605-ALXB]) is een toonaangevend onafhankelijk digitaal bureaunetwerk met wereldwijd bereik.

In 12 landen werken 1.000 technologie- en marketingdeskundigen aan de groei en merkwaarde van zijn nationale en internationale klanten. Op basis van gedegen onderzoek en ervaring ontwikkelt Emakina scherpe klantinzichten en doeltreffende strategieën, campagnes, websites, applicaties en e-commerce-toepassingen.



Emakina Group realiseerde in 2018 een omzet van 92,4 miljoen EUR en 47,4 miljoen EUR voor S1 2019. Het staat genoteerd op Euronext Growth Brussel (ISIN: BE0003843605).



www.emakina.group [http://www.emakina.group/]



Naar het officiële bericht [https://www.emakina.group/en-US/News/Press/fr_FR]



