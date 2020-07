Supermicro onthult nieuwe generatie top-loading opslagsystemen voor Cloud-implementaties met hoge capaciteit

Klanten kunnen gebruikmaken van meerdere uitbreidingsmogelijkheden met flexibele 60-bay en 90-bay-systemen beschikbaar in Single-Node, Dual-Node, SBB, of JBOD-configuraties



SAN JOSE, California, 27 juli 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, kondigde een uitbreiding aan van zijn in de markt bewezen ultra-dichte opslagoplossingen met nieuwe 60-bay en 90-bay-oplossingen. Deze hoogwaardige opslag- en uitbreidingssystemen met een hoge capaciteit zijn geoptimaliseerd voor opslagimplementaties in de cloud evenals HPC-opslagtoepassingen.



https://mma.prnewswire.com/media/1219090/Top_Loading_Storage.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1219090/Top_Loading_Storage.jpg]



Deze nieuwe top-loading architectuur levert de verbeterde flexibiliteit, modulariteit en onderhoudsvriendelijkheid die klanten nodig hebben. Zowel de 60-bay als de 90-bay-systemen zijn beschikbaar in single-node en dual-node-configuraties, waar de schijven gelijkmatig worden verdeeld tussen beide noden. De schijven kunnen zich ook in een opslagbrug (SBB -storage bridge bay)-configuratie bevinden voor hoge beschikbaarheid, waarbij beide noden toegang hebben tot alle schijven, en als back-up dienen als een van de noden faalt. Met een modulair toolvrij ontwerp, zijn alle belangrijke systemen aan boord - de hot-swap servernoden, expanders, ventilatormodules, voedingen, en schijven - volledig geoptimaliseerd om door één technicus eenvoudig onderhouden te worden.



"Door te anticiperen op de veranderende marktdynamiek en de sterke groei in software-gedefinieerde, cloud-gebaseerde opslag, kan Supermicro datacentra helpen om hun apparatuur snel te moderniseren zodat gebruik gemaakt kan worden van flexibele architecturen, toolvrije modulariteit van het ontwerp, en eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met onze nieuwe opslagsystemen met hoge capaciteit blijft Supermicro zich richten het besparen van hulpbronnen en het leveren van toonaangevende capaciteit per wattuur voor lagere totale eigendomskosten (TCO) en lagere totale kosten voor het milieu (TCE)."



Supermicro's nieuwe top-loading systemen met hoge capaciteit zijn geoptimaliseerd voor bedrijfsomgevingen, en ondersteun scale-up en scale-out-architecturen. Deze 4U-systemen beschikken over 60x of 90x hot-swap 2.5"/3.5" SAS3/SATA3 bays plus 2x onboard PCI-E M.2 slots en 2x interne slim SATA SSD slots. Het single-node-systeem ondersteunt ook 2x rear hot-swap 2.5" bays voor OS-mirroring en optionele 4x NVMe U.2 bays voor snelle caching. Bij een maximale configuratie, ondersteunt het systeem 1.440 terabytes aan kostengeoptimaliseerde opslag. De single- en dual-node-systemen gebruiken 2nd Generation Intel Xeon-schaalbare processoren in een dual-socket configuratie met 16x DIMM slots per servernode.



Supermicro Storage Summit



Supermicro lanceert deze productlijn in samenhang met de eerste Supermicro Storage Summit, waar leiderschapstechnologie en -oplossingen voor cloud-gebaseerde opslag worden belicht. De Supermicro Storage Summit zal op 28 juli 2020 om 9:00 uur PDT in Noord-Amerika/EMEA plaatsvinden, en op 29 juli 2020 om 9:00 uur GMT+8 in de Aziatisch-Pacifische regio. Klik hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866707-1&h=3293470758&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866707-1%26h%3D2424929549%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsupermicro.brighttalk.live%252Fwebinar%252Fsupermicro-storage-summit-advanced-storage-technologies%252F%26a%3Dhere&a=hier] voor meer informatie en om u aan te melden.



Klik hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2866707-1&h=1199627733&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866707-1%26h%3D3198803207%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Ftop-loading-storage%26a%3Dhere&a=hier] voor meer informatie over Supermicro's top-loading opslagoplossingen.



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro , de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.



