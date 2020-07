HKATG voert met succes technologische controle uit voor baan om de aarde van satellietconstellatie 'Golden Bauhinia'

HONG KONG, 27 juli 2020 /PRNewswire/ -- Op 25 juli 2020 werd de Chinese Long March-4B-draagraket met succes gelanceerd vanuit het Taiyuan Satellite Launch Center en de satelliet voor ruimteverkenning genaamd "Lobster Eye X-ray Explorer" werd met succes in een baan om de aarde gebracht. De "Lobster Eye X-ray Explorer" is de eerste ruimteverkenningssatelliet ter wereld die röntgen-focustechnologie gebruikt met kreeftoogoptica. In het ontwerp- en ontwikkelingsproces hebben alle deelnemers, inclusief de Hong Kong Aerospace Technology Group, Ltd. (HKATG), zich samen ingezet voor innovaties in het basisonderzoek, de engineering en de toepassingen om het volledige, systematische onderzoeks- en ontwikkelingswerk uit te voeren. Dit heeft gezorgd voor vele belangrijke bijdragen aan het versterken van de onafhankelijke innovatiemogelijkheden van China op het gebied van astronomie van de ruimte, verkenning van de diepe ruimte, ruimtedetectie, enz.



De satelliet is de eerste succesvolle samenwerking tussen het vasteland van China en HK op het gebied van ruimteverkenning via het commerciële ruimtemodel. HKATG, als eerste commerciële ruimtevaartonderneming in HK, was nauw betrokken bij de technische demonstratie, het onderzoek en de ontwikkeling van de satelliet. Als een van de belangrijkste technologische verificatiesuccessen in een omloop om de aarde, legde de succesvolle lancering van deze satelliet een solide technische basis en technische reserve voor de uitrol en implementatie van de constellatie "Golden Bauhinia", en is het een mijlpaal in de samenwerking van ruimtevaartprojecten tussen de twee locaties en de ontwikkeling van de ruimtevaartindustrie van HK.



De lucht- en ruimtevaartindustrie zal in de toekomst een gloednieuw economisch groeipunt zijn, met een wereldwijde lucht- en ruimtevaartindustrie die rond 2030 naar verwachting bijna een biljoen Amerikaanse dollar zal bereiken. HK's eerste commerciële ruimtevaartbedrijf, HKATG, werd opgericht en in november 2019 werd het het eerste institutionele lid van HK dat geaccrediteerd werd door de International Astronautical Federation.



De succesvolle implementatie van dit satellietproject markeert een nieuw begin voor de ontwikkeling van de lucht- en ruimtevaartindustrie van HK. Na de succesvolle technische validatie zal HKATG de "Golden Bauhinia"-constellatie snel inzetten en exploiteren, HKATG heeft onlangs een strategische partnerschapsovereenkomst getekend met China Great Wall Industry Corporation voor de gezamenlijke ontwikkeling van het systeem- en satellietontwerp, de ontwikkeling, testen, lanceren en in omloop brengen van de "Golden Bauhinia"-serie satellieten met lage omloopbaan. Na gefaseerde voltooiing in 2021 zal een 24-uurs, bijna onmiddellijk dynamisch bewakingssysteem worden gevormd dat 11 stadsclusters in de Greater Bay Area bestrijkt, waarmee het de eerste intelligente databeheerder voor stadsomgevingen in de Greater Bay Area wordt en regionale commercialiseringsdiensten voor het gebied zal lanceren.



