SDRPY, UNDP en belangrijke spelers in de ontwikkeling van Jemen benadrukken de Nexus van humanisme, ontwikkeling en vrede

RIYADH, Saoedi-Arabië, 27 juli 2020 /PRNewswire/ -- Op uitnodiging van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP), nam het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) afgelopen donderdag deel aan een virtuele internationale donorbijeenkomst over de ontwikkelingsprioriteiten in de nasleep van de COVID-19-pandemie met een focus op het nieuw ontwikkelde sociaaleconomische kader in Jemen. De bijeenkomst werd voorgezeten door Lise Grande, VN Humanitaire coördinator in Jemen, en Raja Kattan, de regionale manager van de Wereldbank in Jemen, en werd bijgewoond door UNDP plaatsvervangend vertegenwoordiger Dr. Nahed Hussein, ambassadeurs uit landen die de ontwikkeling in Jemen ondersteunen, en vertegenwoordigers van internationale ontwikkelingsorganisaties.



https://mma.prnewswire.com/media/1219520/UNDP___SDRPY_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1219520/UNDP___SDRPY_Logo.jpg]



Grande bedankte het Koninkrijk Saoedi-Arabië, alsmede de Wereldbank, omdat ze "actie hebben ondernomen en gezorgd hebben voor dringende financiering aan teams op de grond, hier in Jemen" vanaf het begin van de COVID-19-pandemie. "Zonder die hulp," zei Grande, "zouden we niet op de problemen rondom de volksgezondheid hebben kunnen reageren."



Tijdens de bijeenkomst benadrukte het SDRPY-team 4 belangrijke trajecten in het strategische sociaaleconomische kader voor Jemen, namelijk: (1) de capaciteitsopbouw van zorginstellingen om hen in staat te stellen om niet alleen curatieve zorg te verlenen, maar ook om preventieve maatregelen voor de volksgezondheid te nemen zodat omgegaan kan worden met de bestaande pandemie en toekomstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid; (2) het scheppen van duurzame werkgelegenheid; (3) een effectieve betrokkenheid van de particuliere sector bij het economische herstel van het land; en (4) de bevestiging van de onderlinge relatie tussen het humanitaire en ontwikkelingstraject en duurzame vrede, bekend als de Nexus van humanisme, ontwikkeling en vrede.



Voorafgaand aan deze bijeenkomst, heeft SDRPY deelgenomen aan de 2e bestuursvergadering van het UNDP-landenprogramma dat bijgewoond werd door de Jemenitische minister voor planning en internationale samenwerking, Dr. Najib Al-Auj, alsmede internationale ontwikkelingsfunctionarissen en ambassadeurs. Zij evalueerden de prioriteiten voor ontwikkeling en wederopbouw in de context van het sociaaleconomische kader dat door de UNDP in Jemen ontwikkeld wordt, evenals de overgang van humanitaire hulp naar duurzame ontwikkeling.



Tot nu toe heeft SDRPY 177 projecten uitgevoerd om de fundamentele diensten in belangrijke sectoren te verbeteren, waaronder het oprichten van scholen, uitrusten van medische centra, het voeren van campagnes voor milieusanering, en het leveren van essentiële brandstoffen, in het kader van een Saoedische subsidie aan 64 Jemenitische elektriciteitscentrales. De projecten hebben bijgedragen aan het verbeteren van de prestaties van overheidsinstellingen in verschillende Jemenitische provincies, met name Aden, Socotra, Mahra, Marib, Al-Jawf en Saada. Het programma streeft er momenteel naar om andere gouvernementen te bereiken met duurzame initiatieven om de Jemenitische capaciteiten op te bouwen, zelfredzaamheid te bevorderen en Jemen te helpen om zijn economische herstel te realiseren.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1219520/UNDP___SDRPY_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2867594-1&h=2376137330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867594-1%26h%3D1433267279%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1219520%252FUNDP___SDRPY_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1219520%252FUNDP___SDRPY_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1219520%2FUNDP___SDRPY_Logo.jpg]



CONTACT: media@sdrpy.gov.sa