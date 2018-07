Interstate Hotels & Resorts breidt wereldwijde portefeuille uit door middel van doorlopende Europese expansie

ARLINGTON, Virginia en AMSTERDAM, 27 juli 2018 /PRNewswire/ -- Interstate Hotels & Resorts, een toonaangevende, wereldwijde aanbieder van dienstverlening voor hotelmanagement blijft haar voetafdruk snel uitbreiden, door middel van de opening van vier nieuwe hotels in Europa, en een regionaal kantoor in Amsterdam.



Interstate gaat met grote snelheid verder in Europa, waarbij het haar positie bevestigd als het enige bedrijf dat zich volledig inzet voor dienstverlening inzake hotelmanagement op een wereldwijde schaal, en met een uitgebreid uitvoeringsplatform voor heel Europa. Om haar groeiende aanwezigheid op het Europese continent te ondersteunen heeft Interstate kort geleden in Amsterdam een kwalitatief hoogwaardig above-property regionaal team samengesteld met gewezen en gedreven brancheleiders in uitvoering, verkoop en marketing, inkomstenbeheer, financiën en HR.



"De energie van Interstate in Europa laat duidelijk het momentum van het bedrijf zien", zei Mike Deitemeyer, president en CEO van Interstate Hotels & Resorts. "Een intensieve actie om ons bereik uit te breiden met belangrijke Europese hotels laat zien dat wij ons volledig inzetten om de beste horecadienstverlening ter wereld te leveren."



Eerder dit jaar werkte Interstate samen met Borealis Hotel Group, een toonaangevende Nederlandse hoteleigenaar, -ontwikkelaar en leasepartner, waarbij het contracten sloot met 12 hotels die ontwikkeling zijn. Met vijf Borealis-hotels die nu actief zijn blijft Interstate haar uitstekende portefeuille met stijlvolle hotels in unieke locaties op topbestemmingen uitbreiden.



"Interstate biljft een uitzonderlijke, eigenaargerichte manager die meedoet met ons strategisch doel om uitmuntende horeca en uitstekende dienstverlening in heel Europa mogelijk te maken", zei Bart van de Kamp, CEO van Borealis Hotel Group.



Locaties van Borealis die recentelijk geopend werden zijn het Hotel Indigo Den Haag, tegenover Paleis Noordeinde; Aparthotel Adagio Amsterdam Zuid, in de regio Amsterdam; het Hampton by Hilton Centraal Station Antwerpen, direct naast het Centraal Station van Antwerpen; en de Holiday Inn Express Amsterdam City Hall, op een toplocatie aan het Rembrandtplein in het hartje van de stad.



Interstate heeft ook het beheer overgenomen van het nieuw geopende The Alexander, a Luxury Collection Hotel, Yervan, een stijlvolle hoogwaardige locatie in de hoofdstad van Armenië.



Interstate Hotels & Resorts is een wereldleider in hotelmanagement door derden, en hun brede ervaring in alle accommodatiesegmenten en vermogensklassen zorgt voor resultaten in elk van de beheerde hotels wereldwijd. Neem voor meer informatie over Interstate Hotels & Resorts contact op met Executive Vice President, Acquisitions & Development Aaron Greenman via (+32) 0490 43 15 72 of ga naar www.InterstateHotels.com [http://www.interstatehotels.com/].



Over Interstate Hotels & Resorts Interstate Hotels & Resorts is het toonaangevende, in de VS gevestigde, internationale bedrijf voor hotelmanagement, dat volledige en select-service hotels, resorts, congrescentra en onafhankelijke hotels beheert. Op dit moment bevat de internationale portfolio van Interstate 550 accommodaties in 12 landen, inclusief een bevestigde pijplijn van contracten met hotels in aanbouw en ontwikkeling over de hele wereld. De ervaren operators, brancheleidende platforms en uitgebreide managementcapaciteiten van het Bedrijf zorgen voor uitzonderlijke gastervaringen en een uitstekende omzet voor hoteleigenaren en -investeerders. Ga voor meer informatie naar interstatehotels.com [https://www.interstatehotels.com/] of volg Interstate op Facebook en LinkedIn.



Over Borealis Hotel Group De Borealis Hotel Group werd opgericht in 1997 door dhr. Bart van de Kamp. De groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling, investering, uitvoer en het management van haar hotels in Europa, waarbij het zich richt op belangrijke hoofdsteden en luchthavens op het hele continent. Afhankelijk van de aard van het project kan Borealis optreden als vastgoedinvesteerder en als langetermijn leaseverstrekker. Met haar expertise in meerdere disciplines kan de groep snel en efficiënt optreden, waarbij het belanghebbenden creatieve oplossingen en een unieke combinatie aan vaardigheden aanbiedt. Met een succesvolle geschiedenis in het eigendom van bedrijven en portefeuilles, zoals TVHG, het Radisson Airport Schiphol, het Novotel Amsterdam Schiphol Airport en vele anderen, is Borealis vanaf het begin betrokken geweest bij meer dan EUR3 miljard aan transacties, waarbij het samenwerkt met bekende merken zoals Hilton, Accor, IHG en Marriott.



