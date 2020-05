icometrix duidt Dr. Steve Rietiker aan als Voorzitter van de Raad van Bestuur

LEUVEN, België en CHICAGO, 27 mei 2020 /PRNewswire/ -- icometrix, wereldleider in softwareoplossingen voor de extractie van klinisch relevante data uit hersenscans via artificiële intelligentie (AI), is trots om Dr. Steve Rietiker als nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur aan te duiden.



Dr. Steve Rietiker brengt een schat aan kennis en expertise met meer dan 30 jaar ervaring via de verscheidene bestuursfuncties in zijn carrière in de farma, diagnostics, medtech, en (digitale) gezondheidszorg. Steve Rietiker was CEO van LifeWatch AG, een toonaangevende speler inzake Digitale Gezondheid, van 2014 tot 2017, voor overname door BioTelemetry, waar hij sinds 2018 deel van het Bestuur uitmaakte. Voor zijn functie als CEO van LifeWatch AG bekleedde Steve Rietiker bestuursfuncties bij Roche, Boehringer Mannheim, Schering Plough, Covance en was hij ook CEO van Centerpulse (voorheen Sulzer Medica). Daarenboven was hij tevens investeerder, lid van de Raad van Bestuur van verscheidene bedrijven, en was Senior Advisor voor Brown Brothers Harriman's M&A-activiteiten.



"icometrix bevindt zich in een unieke positie om het leven van mensen met neurologische aandoeningen te verbeteren", zegt Steve Rietiker. "MRI- en CT-scans van de hersenen spelen een cruciale rol bij de diagnose en opvolging van deze patiënten. Bijgevolg is het uitermate belangrijk om de kwantitatieve CE-gelabelde en FDA-toegelaten icobrain metingen te includeren in de klinische beslissingsname. Ik ben zeer enthousiast om deel uit te maken van dit bedrijf, en haar geweldig team met raad en daad bij te staan."



"Ik kijk er erg naar uit om nauw samen te werken met Dr. Rietiker, onze nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur", zegt icometrix CEO Wim Van Hecke. "Wij zijn toegewijd om zoveel mogelijk patiënten met neurologische aandoeningen te helpen; en daarvoor hebben we unieke digitale beeldvorming-tools ontwikkeld. Met de recente benoeming van Jennifer Young als nieuwe CCO, en Dr. Rietiker als nieuwe Voorzitter, zijn we klaar om onze technologie snel op een hoger mondiaal niveau te introduceren.



Over icometrix icometrix biedt AI-oplossingen om klinisch relevante data te verwerven voor MR- en CT-scans. De icobrain-portfolio verwerkt hersenvolumetrie voor patiënten met neurologische aandoeningen in de klinische praktijk. icolung, een AI-oplossing dat gelanceerd werd in de strijd tegen COVID-19, kwantificeert de longpathologie op een long-CT voor opgenomen patiënten. Tegenwoordig is icometrix internationaal actief in meer dan 100 klinische praktijken en werkt met hulpverleners en farmaceutische bedrijven in de evaluatie van klinische studies voor neurologische aandoeningen.



