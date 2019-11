Nikola Eltink nieuw lid Raad van Toezicht Limburgs Museum

Nikola Eltink, directeur museale zaken Van Gogh Museum (Johannesburg, 1963) treedt toe tot de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum. Eltink werkte in het verleden voor het Rijksmuseum en het Science Museum NEMO in Amsterdam. Daar deed ze veel ervaring op met interactieve tentoonstellingen die jonge museumbezoekers bij de collectie moesten betrekken. Momenteel is ze directeur Museale Zaken bij het Van Gogh Museum.



“Ik wil naast mijn dagelijkse werk graag in een Raad van Toezicht mijn kennis en ervaring delen,” zegt Eltink. “Dat vind ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Ze benadrukt dat musea geen ivoren, stoffige torens meer zijn. “Musea zouden voor iedereen uitnodigend en toegankelijk moeten zijn.”



Voorzitter Wilma Delissen van de Raad van Toezicht is verheugd met de komst van Eltink. “Nikola brengt een enorme brok ervaring mee, ze weet hoe het er in de grootste musea van Nederland aan toe gaat. Haar ideeën over inclusiviteit en diversiteit, thema’s die ook in de museale wereld spelen, zijn meer dan welkom.”



Naast Wilma Delissen, burgemeester gemeente Peel en Maas zijn Michiel Dijkman, Head of Corporate Affairs & Communications bij Samsung en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, Joop de Jong, Associate professor Arts & Heritage bij Maastricht University en Hans Jennissen, CFO bij MGG International, leden van de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum.