Templafy zamelt $ 25 miljoen in om door te gaan met mondiale opschaling

KOPENHAGEN, Denemarken en LONDEN en NEW YORK, 27 april 2020 /PRNewswire/ -- Templafy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785250-1&h=1445294616&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785250-1%26h%3D1632134858%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftemplafy.com%252F%26a%3DTemplafy&a=Templafy], een wereldleider op het gebied van het creëren en automatiseren van bedrijfsdocumenten, heeft vandaag aangekondigd dat het een Serie C-financieringsronde van $ 25 miljoen heeft afgesloten onder leiding van het wereldwijd bedrijf op het gebied van risicokapitaal en private equity Insight Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785250-1&h=4169433311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785250-1%26h%3D1853351822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.insightpartners.com%252F%26a%3DInsight%2BPartners&a=Insight+Partners] om zijn internationale groei te versnellen.



"Meer dan ooit zien we de behoefte van internationale bedrijven om hun gedistribueerd personeelsbestand te ondersteunen met oplossingen die voor productiviteit en naleving zorgen wanneer documenten worden aangemaakt," aldus Jesper Theill Eriksen, algemeen directeur van Templafy. "We wilden een nieuwe marktcategorie tot stand brengen en een hoog rendement op investeringen verzekeren voor bedrijven die hun werkstroom voor het aanmaken van documenten via ons platform stroomlijnen."



Met Insight Partners aan het roer werd aan de bijkomende financiering gewerkt met deelname van Dawn Capital, Seed Capital en Damgaard Company, waardoor het ingezamelde totale externe kapitaal in totaal bijna $ 70 miljoen bedroeg.



"De software van Templafy vertegenwoordigt een unieke nexus van zowel de productiviteit van eindgebruikers als de naleving op het gebied van documenten. Dit zorgt ervoor dat klanten echte efficiëntieverhogingen zien overheen een volledig personeelsbestand", aldus Jonathan Rosenbaum, vicepresident bij Insight Partners en bestuurslid van Templafy. "De indrukwekkende groei van Templafy wordt gedreven door het gebruiksvriendelijke SaaS-platform, dat tegemoet komt aan een enorme marktbehoefte. We kijken ernaar uit om Templafy te ondersteunen bij zijn verder opschaling."



Alleen al in het afgelopen jaar heeft Templafy zijn omzet meer dan verdubbeld en nu wereldwijd meer dan 2 miljoen Templafy-licenties verkocht, wat een validatie vormt van de brede marktbehoefte voor zijn platform.



"Met onze recente investering kunnen we onze wereldwijde expansie versnellen en onze activiteiten inzake fusies en overnames voortzetten om onze positie in het centrum van het documentecosysteem verder te versterken," aldus Theill Eriksen.



Als onderdeel van zijn internationale groeistrategie heeft Templafy onlangs zijn voetafdruk vergroot in New York City, waar het bedrijf verhuisde naar het One World Trade Center. Verder wierf het zijn eerste reeks in de VS gevestigde hoge leidinggevenden aan, met de benoeming van Greg Sheppard, die voorheen bij TravelClick werkte, tot directeur omzet (CRO) om toezicht te houden op Templafy's snelle expansie op de Noord-Amerikaanse markt.



"Ik ben blij dat ik bij Templafy ben gekomen nu we ons voorbereiden op de volgende groeifase in Noord-Amerika, en ik kijk ernaar uit om met het hele team samen te werken om ons bedrijf en klanten te helpen succes te hebben," zei Sheppard.



Over Templafy Templafy helpt veel van de grootste bedrijven ter wereld om hun personeelsbestand op elkaar af te stemmen, hun aansprakelijkheid te verminderen en hun productiviteit te verhogen via zijn toonaangevende platform voor het aanmaken en automatiseren van documenten.



Het team van Templafy, dat is opgericht in 2014 in Kopenhagen, Denemarken, heeft zijn meer dan 15 jaar ervaring in sjabloonbeheer en documentautomatisering benut om een zakelijke cloudgebaseerde dienstverleningsoplossing te ontwikkelen, die nu een wereldwijde marktleider is binnen zijn categorie en gevalideerd is door eersterangs zakelijke klanten op ieder continent.



Voor meer informatie over Templafy's producten en bedrijf, bezoek www.templafy.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785250-1&h=2107981552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785250-1%26h%3D332666232%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2725128-1%2526h%253D2963578489%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.templafy.com%25252F%2526a%253Dwww.templafy.com%26a%3Dwww.templafy.com&a=www.templafy.com], of volg ons op LinkedIn: /www.linkedin.com/company/templafy/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785250-1&h=1586484428&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785250-1%26h%3D1462345227%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Ftemplafy%252F%26a%3Dwww.linkedin.com%252Fcompany%252Ftemplafy%252F&a=www.linkedin.com%2Fcompany%2Ftemplafy%2F] of Twitter: @templafy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785250-1&h=1831785927&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785250-1%26h%3D3464467134%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2725128-1%2526h%253D1044357893%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FAprimo%25253Fref_src%25253Dtwsrc%2525255Egoogle%2525257Ctwcamp%2525255Eserp%2525257Ctwgr%2525255Eauthor%2526a%253D%252540templafy%26a%3D%2540templafy&a=%40templafy]



Over Insight Partners Insight Partners is een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van risicokapitaal en private equity dat investeert in snelle groeitechnologie en software-opschalingsbedrijven die transformatieve veranderingen in hun branche aansturen. Het in 1995 opgerichte Insight Partners heeft geïnvesteerd in meer dan 400 bedrijven wereldwijd en heeft via een reeks fondsen meer dan $ 30 miljard aan kapitaalverbintenissen verzekerd. De missie van Insight is om met succes visionaire leidinggevenden te vinden, te financieren en ermee samen te werken en hen te voorzien van praktische software-expertise om op lange termijn succes te bevorderen. Op het gebied van zijn mensen en zijn portfolio moedigt Insight een cultuur aan rond de overtuiging dat opschalingsbedrijven en groei kansen bieden voor iedereen. Ga voor meer informatie over Insight en al zijn investeringen naar www.insightpartners.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785250-1&h=2983687718&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785250-1%26h%3D1981362027%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.insightpartners.com%252F%26a%3Dwww.insightpartners.com&a=www.insightpartners.com] of volg ons op Twitter @insightpartners.



