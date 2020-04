Rapyd Disburse gelanceerd met uitgebreide wereldwijde uitbetalingsfuncties, ondersteunt Gig-economie en de groei van marktplaatsen in een verande

Mogelijkheden voor massa-uitbetalingen uitgebreid naar meer dan 100 landen, maakt snelle uitbetalingen aan verkopers, leveranciers en werknemers in Azië, de VS, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika mogelijk



LONDEN en SINGAPORE, 27 april 2020 /PRNewswire/ -- Rapyd, een wereldwijd Fintech-als-servicebedrijf, kondigde vandaag een grote uitbreiding aan van Rapyd Disburse [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2786307-1&h=3180337555&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2786307-1%26h%3D3237632666%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rapyd.net%252Fdisburse%26a%3DRapyd%2BDisburse&a=Rapyd+Disburse], een toonaangevend platform voor massa-uitbetalingen. Het bedrijf heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het Rapyd Global Payments Network (wereldwijd betalingsnetwerk) in Europa en Noord- en Zuid-Amerika, en biedt nu meer uitbetalingsmethoden in Azië dan enig ander uitbetalingsplatform. Een vereenvoudigde gebruikersinterface voor onboarding-klanten is nu beschikbaar, zodat klanten kunnen beginnen met het uitvoeren van snellere plaatselijke of grensoverschrijdende betalingen.



Door de belangrijkste uitbetalingsfunctionaliteit uit te breiden en ze diep te integreren met Rapyds Fintech als een servicetechnologiestack - Verzamelen, Uitgeven en Portemonnee - kunnen bedrijven nu gebruikmaken van één uniforme cloud-gebaseerde oplossing die de meest uiteenlopende betalingsacceptaties en uitbetalingsmogelijkheden biedt in meer dan 100 landen. Het Rapyd Global Payments Network heeft een aanzienlijk wereldwijd bereik waaronder in 26 landen in Azië, inclusief Singapore, India, Taiwan en Japan. Uitbreiding in Noord- en Zuid-Amerika heeft ook plaatsgevonden met meer uitbetalingsdekking in de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico. En de dekkingsdiepte in EMEA is verbreed in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Kenia. Rapyd zal in de komende zes maanden een bredere dekking bieden voor bankbetalingen in Afrika.



Door de aanzienlijke veranderingen in het economische landschap gaan bedrijven vaker online en betalen zij hun leveranciers, werknemers en partners snel en gemakkelijk door middel van elektronische overschrijving. Toch ervaren zowel nieuwe als bestaande online bedrijven het als een uitdaging om betalingen te doen die efficiënt, betaalbaar en in hun geprefereerde lokale betalingsmethode zijn, inclusief lokale en grensoverschrijdende bankoverschrijvingen, overschrijvingen naar e-portemonnees, push-to-card of zelfs in contant geld.



Rapyd Disburse omzeilt de verouderde platforms voor massa-uitbetaling door API's te bieden die de gebruikerservaring verbeteren en meervoudige gebruikssituaties ondersteunen, inclusief B2B-leveranciersbetalingen, massale B2C-uitbetalingen voor bedrijven met digitale platforms en P2P-overdrachten voor geldschieters en banken. Ingebouwde platformfuncties helpen bij het voorkomen van fraude, beheren van voorschriften en nalevingsvereisten, en het beheren van valutaconversies.



Rapyds Chief Product Officer Helcio Nobre verklaarde, "In deze snel veranderende economische omgeving zijn bedrijven op zoek naar een moderne uitbetalingsoplossing die gebruikmaakt van de snelheid naar de markt, die een wereldwijd uitbetalingsbereik biedt alsmede flexibele technologie-opties om snel veranderende gebruikssituaties te ondersteunen. Mogelijk gemaakt door het Rapyd Global Payments Network geeft Rapyd Disburse bedrijven een ongeëvenaard bereik en schaal en het biedt zeer gelokaliseerde betalingservaringen die gebaseerd zijn op de betalingsvoorkeuren van de consument."



De wereldwijde uitbetalingsmarkt breidt zich wereldwijd snel uit, en met name in Azië. Het onderzoek "Rapyd 2020 State of Disbursements: APAC Outlook" waarbij consumenten in 7 landen in de Aziatisch-Pacifische regio ondervraagd werden, toonde aan dat consumenten de voorkeur geven aan bankoverschrijvingen om hun geld te ontvangen. Consumenten kiezen voor een bankoverschrijving in 53% van de gevallen, gevolgd door contant geld (16%) en overdrachten naar e-portemonnees (14%). Daarnaast vond Rapyd dat zij zich het meest bezorgd maken over de beveiliging, snelheid en de kosten van de ontvangen fondsen. Het volledige onderzoeksrapport dat zich richt op betalingstrends in Aziatisch-Pacifische regio zal op 4 mei 2020 publiekelijk vrijgegeven worden.



De wereldeconomie richt zich op een nieuw speelveld en een veranderde set van marktrealiteiten. Digitale bedrijven zoals marktplaatsen, netwerken voor contentlevering, gaming, en online applicaties voor het onderwijs ondersteunen een groeiend aantal ondernemers door het genereren van nieuwe inkomstenstromen. Marktplaatsen en gig-economieplatforms die grensoverschrijdende uitbetalingen voor telewerkers en B2B-leveranciers kunnen ondersteunen, zullen aanzienlijk profiteren wanneer de wereld zich aanpast aan nieuwe marktomstandigheden. Rapyd Disburse lost deze wereldwijde uitbetalingsuitdagingen op door de complexiteit van lokale en grensoverschrijdende uitbetalingen te vereenvoudigen zodat nieuwe markten sneller kunnen worden bereikt. Ga voor meer informatie naar https://www.rapyd.net/disburse [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2786307-1&h=3149496827&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2786307-1%26h%3D1729380903%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rapyd.net%252Fdisburse%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rapyd.net%252Fdisburse&a=https%3A%2F%2Fwww.rapyd.net%2Fdisburse].



Over Rapyd Rapyd doet voor fintech wat de cloud gedaan heeft voor IT. Ze hebben het grootste lokale betalingsnetwerk ter wereld opgebouwd om een wrijvingsloze wereldwijde handel mogelijk te maken. Innovatieve e-commercebedrijven, technologiebedrijven en marktplaatsen gebruiken hun Fintech als serviceplatforms: verzamelen, uitbetalen, portemonnee en uitgifte om betalingsmogelijkheden naadloos in hun applicaties te integreren. Het Rapyd Global Payments Network dekt meer dan 900 lokale betaalmethoden, inclusief bankoverschrijvingen, e-portemonnees en contant geld in meer dan 100 landen. Bedrijven kunnen nu nieuwe markten openen, nieuwe fintech-toepassingen creëren, en vier miljard consumenten wereldwijd bereiken zonder na te hoeven denken over infrastructuur of regelgeving. Investeerders zijn onder meer Stripe, General Catalyst, Oak FT, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, en TaL Capital. Ga voor meer informatie naar www.rapyd.net [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2786307-1&h=3616522564&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2786307-1%26h%3D1634966683%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rapyd.net%252F%26a%3Dwww.rapyd.net&a=www.rapyd.net].



https://mma.prnewswire.com/media/1159780/Rapyd_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1159780/Rapyd_Logo.jpg]



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1159779/Rapyd_Disburse.mp4 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2786307-1&h=3380935265&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2786307-1%26h%3D3534698152%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1159779%252FRapyd_Disburse.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1159779%252FRapyd_Disburse.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1159779%2FRapyd_Disburse.mp4]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159780/Rapyd_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2786307-1&h=4055263037&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2786307-1%26h%3D677752444%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1159780%252FRapyd_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1159780%252FRapyd_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1159780%2FRapyd_Logo.jpg]



CONTACT: PR Hacker for Rapyd Claire Brown, +44 (0) 7787 505963 (Londen, VK) OF Sarah Thorson +1 609-234-8531 (Mountain View, VS) rapyd@prhacker.com OF LITMUS PR namens Rapyd APAC, Yap Gian Cing, +65 9115 8500, gian@litmuspr.com.sg



Web site: https://www.rapyd.net/ rapyd.net/