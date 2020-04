Skoll Foundation kondigt nieuwe gift van $100 miljoen aan van Jeff Skoll om COVID-19 te bestrijden

Gift volgt op een verdubbeling van de huidige giften tot een totaal van $200 miljoen dat tot op heden is toegezegd



PALO ALTO, Californië, 27 april 2020 /PRNewswire/ -- Deze week heeft Jeff Skoll een nieuwe schenking van $100 miljoen gedaan aan de Skoll Foundation, die het zal gebruiken om de COVID-19-pandemie wereldwijd te bestrijden. Deze nieuwe bijdrage stelt de stichting in staat haar subsidie in 2020 te verviervoudigen tot 200 miljoen dollar. Bijna alle nieuwe subsidies zullen gericht zijn op de aanpak van directe en indirecte gevolgen van de pandemie op de volksgezondheid, de economie en de samenleving.



"In 2019 heeft de Skoll Foundation $51,8 miljoen aan giften uitbetaald. Deze nieuwe acties hebben het werk van de organisatie bijna verviervoudigd in vergelijking met vorig jaar", zei CEO Don Gips. "Jeff geeft ons de brandstof, visie en inspiratie om zowel een marathon als een sprint te lopen terwijl we ons best doen om een verschil te maken waar we kunnen. Het is een verantwoordelijkheid waarvoor we erg dankbaar zijn dat we deze uit mogen voeren."



De Skoll Foundation zet de donatie van $100 miljoen in op twee prioriteitsgebieden:



Epidemiologische hulpmiddelen, waaronder COVID-19-testen en contacttracering: COVID-19-testen vormen een essentieel onderdeel van een alomvattende strategie om mensen weer veilig in de samenleving te krijgen - met name bloedonderzoek of andere tests die kunnen beoordelen of iemand eerder is besmet en antilichamen heeft ontwikkeld die hen gedurende een bepaalde periode effectief immuun maken. Bloedonderzoek zal naar verwachting ook een essentiële bouwsteen vormen voor het ontwikkelen van een bloeddonatieprogramma dat het verzamelen van antilichamen van individuen met immuniteit mogelijk zou maken. Deze antilichamen kunnen dan worden gebruikt als behandeling voor patiënten die op dit moment COVID-19 hebben.



Contacttracering zorgt voor een meer gerichte benadering om mensen te vinden die besmet zijn, hen te isoleren en sneller diegenen te identificeren die met een geïnfecteerde persoon in contact zijn geweest. Het Skoll-team houdt zich uitvoerig bezig met het opkomende onderzoek naar testen en traceren en zal op dit gebied investeren in veelbelovende ondernemende benaderingen.



Ademhalingsapparatuur en andere instrumenten in lage- en middeninkomenslanden: Aangezien veel patiënten met COVID-19 ademhalingsinstrumenten nodig hebben, zijn ademhalingsapparatuur zoals ventilatoren enkele van de meest gewilde medische apparaten in de Verenigde Staten geworden. In andere delen van de wereld zijn ventilatoren misschien niet de meest effectieve oplossing, aangezien de overgrote meerderheid van de patiënten mogelijk geen zorg ontvangt in een formele ziekenhuisomgeving. In sommige gevallen zijn basale faciliteiten zoals elektriciteit niet beschikbaar. Alternatieve ademhalingsapparatuur die voldoet aan medische behoeften in instellingen met minder middelen is onmiddellijk nodig. Het Skoll-team onderzoekt een reeks ontwerpen die in ontwikkeling zijn, evenals problemen met de productie en toeleveringsketen.



De Skoll Foundation financiert sinds januari de COVID-19-respons. Hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785785-1&h=128594176&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785785-1%26h%3D3994306069%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskoll.org%252Fskoll-foundation-covid-response%252F%26a%3Dhere&a=Hier] ziet u een volledige lijst met donaties tot nu toe. Bovendien verstrekt de stichting gerichte noodfinanciering aan begunstigden die het meeste behoefte hebben aan ondersteuning, om hun bedrijfsmodellen aan te passen en de veiligheid van hun teams en de mensen waarvoor zij werken te waarborgen. Meer over de respons van de stichting hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785785-1&h=560850070&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785785-1%26h%3D2335275253%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskoll.org%252F2020%252F04%252F10%252Fresponding-to-the-covid-19-crisis%252F%26a%3Dhere&a=hier].



Skoll zei dat hun totale inzet voor COVID-19-gerelateerde werkzaamheden in 2020 voor een hele reeks initiatieven 500 miljoen dollar zal bedragen. Het werk van zijn collectieve organisaties--de Skoll Foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785785-1&h=4141392076&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785785-1%26h%3D3886731428%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskoll.org%252F%26a%3Dthe%2BSkoll%2BFoundation&a=de+Skoll+Foundation], Capricorn Investment Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785785-1&h=2252823661&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785785-1%26h%3D1253207139%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcapricornllc.com%252F%26a%3DCapricorn%2BInvestment%2BGroup&a=Capricorn+Investment+Group], en Participant [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2785785-1&h=3307926227&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785785-1%26h%3D505886383%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fparticipant.com%252F%26a%3DParticipant&a=Participant] -- zal zich ontwikkelen naarmate de gevolgen van de pandemie de komende maanden beter worden begrepen.



"Ik geloof dat ik het geluk heb om te helpen, gezien de reikwijdte van mijn verschillende organisaties in het hele pandemische veld, de non-profitruimte, de mediawereld en de investeringskant", zei Skoll in een recent interview. "Op dit moment moet het virus onze prioriteit hebben en moeten we op een slimme manier terugkeren naar een 'nieuw normaal'; Het wordt een ander maar nieuw normaal. Het is essentieel dat we ons realiseren dat we hier allemaal samen in zitten en dit als een wereldwijde gemeenschap aanpakken."



