Sterk karakter in een vorm naar keuze - Gewenste formaten bij Onlineprinters

AMSTERDAM, March 27, 2018 /PRNewswire/ --



De dienstverlener voor onlinedrukwerk Onlineprinters heeft de vrije formaatkeuze ook voor het flexibelste marketinginstrument in de onlineshop geïntroduceerd: de flyer. In de afmetingen van minimaal 7 x 10 cm tot maximaal 21 x 31 cm kunnen de handzame reclamemiddelen worden aangepast voor elke toepassing. Eveneens nieuw zijn brochures, die binnen de standaardformaten A6 tot A4 tot op de millimeter nauwkeurig kunnen worden geconfigureerd. Met de gewenste formaten kunnen klanten hun reclameboodschappen met behulp van ongebruikelijke formaten of creatieve gebruiksideeën vorm geven en zo veel effectievere resultaten behalen: "Flyers moeten het hebben van de eerste indruk; formaat en gevoel spelen bij dit reclamemiddel dus een heel grote rol", legt Christian Würst, Chief Commercial Officer (CCO) van Onlineprinters uit. "Maar ook voor andere producten bereikt men met een nauwkeurig afgestemde oplossing op maat het beste reclame-effect - form follows function."



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/659598/Onlineprinters.jpg )



De introductie van het gewenste formaat voor flyers en brochures sluit in de onlineshop van Onlineprinters aan bij de te selecteren vrije formaatkeuze voor grootformaat producten als posters, zeildoeken, plakfolies, fotobehang, vlaggen en reclameborden. Deze is geschikt voor toepassingen voor speciale gelegenheden: posters die precies in hun presentatiekaders passen, reclameborden met de correcte verhouding t.o.v. het deurkozijn en zeildoeken die precies op de toegangspoort van een bedrijf passen.



De Onlineprinters-groep behoort tot de toonaangevende onlinedrukkerijen van Europa, heeft meer dan 1.400 medewerkers in dienst en vervaardigde het afgelopen jaar meer dan 2,5 miljard gedrukte reclamemiddelen. Meer dan 1.500 gedrukte producten, van visitekaartjes, briefpapier en flyers, catalogi en brochures tot en met grootformaat reclamesystemen, worden via 18 webshops geleverd aan 800.000 klanten in 30 landen van Europa. Internationaal is de dienstverlener voor onlinedrukwerk bekend onder de merknaam "Onlineprinters", in Duitsland presenteert de onderneming zich als "diedruckerei.de". De Britse marktleider Solopress en de belangrijkste speler op de Scandinavische markt LaserTryk maken deel uit van de Onlineprinters-groep.







