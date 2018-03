Mindtree introduceert Decision Moments voor marketeers

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, March 27, 2018 /PRNewswire/ --



Het datawetenschapsplatform levert bruikbare inzichten met behulp van Adobe Experience



Cloud



Mindtree [https://www.mindtree.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_and_Adobe_Partner_to_Help_Businesses_Gain_Actionable_Insights_from_Customer_Data ] , een internationale onderneming op het gebied van technologieservices en digitale transformatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn inzichtenplatform, Decision Moments [https://www.mindtree.com/services/digital/data-analytics/data-analytics-platform?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_and_Adobe_Partner_to_Help_Businesses_Gain_Actionable_Insights_from_Customer_Data ] , op basis van het Microsoft Azure-platform, nu gebruikmaakt van Adobe Experience Cloud, zodat marketeers sneller in contact kunnen komen met en de waarde voor de klant kunnen vergroten.



Marketeers moeten anders gaan nadenken over de weg die de consument neemt en kunnen dit doen door middel van inzicht in de gebieden waar de klantervaring minder intuïtief en gepersonaliseerd is, en vervolgens contextuele en gepersonaliseerde ervaringen te bieden. Dit is cruciaal voor marketeers als ze hun marketinginvesteringen gerichter willen maken.



Mindtree heeft Decision Moments gemaakt om marketeers te helpen deze uitdaging het hoofd te bieden. Het is ontwikkeld voor integratie met de digitale voetafdrukken van Adobe Experience Cloud en verrijking met offline gegevens en gegevens van derden. Dit helpt marketeers een volledig beeld te vormen van de klant, inclusief microsegmentatie. De modelleringssandbox in Decision Moments stelt marketeers in staat beheerde experimenten te doen om de microsegmenten te valideren. Marketeers kunnen consumenten efficiënter targeten door de inzet van toepassingen zoals nieuwe topaanbiedingen, productaanbevelingen en aankoopneigingen. Deze inzichten worden door Adobe Experience Cloud geleverd in de vorm van gepersonaliseerde content.



Decision Moments maakt gebruik van Adobe Experience Cloud en wordt aangestuurd door Microsoft Azure-services, waaronder Cortana Intelligence Suite, in een cloudspecifieke oplossing.



"Marketeers evalueren manieren om in de juiste context op alle contactmomenten met hun klanten verbonden ervaringen te leveren. Door de inzet van datawetenschap kunnen ze inzichten opdoen en toepassen om hun marketingdoelen te realiseren", aldus Sreedhar Bhagavatheeswaran, Senior Vice President en Global Head - Digital Business voor Mindtree. "De datagestuurde ervaring die Adobe Experience Cloud biedt in combinatie met inzicht in consumentengedrag uit Decision Moments is het geheime ingrediënt voor effectieve beïnvloeding en betrekking van consumenten op verschillende micromomenten op alle contactmomenten."



"Een uitmuntende ervaring is de meest effectieve manier voor bedrijven om langetermijnrelaties op te bouwen en merkloyaliteit onder klanten te creëren. Dit vereist essentiële inzichten in klantgedrag", zegt Jay Dettling, Vice President, Global Partners, Adobe. "Met Adobe Experience Cloud hebben bedrijven toegang tot alles wat ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat iedere interactie en ieder contactmoment met klanten gepersonaliseerd en naadloos is. Het Mindtree Decision Moments-platform gebruikt Adobe Experience Cloud om meer interactie te stimuleren, waarde voor klanten te verhogen en markten sneller te betreden."



Lees de blogpost [https://www.mindtree.com/blog/decision-moments-marketers-elevate-customer-experience?utm_campaign=Adobe&utm_medium=pr&utm_source=pr_wire&utm_content=Blog&utm_term=&utm_audience= ] voor meer informatie over hoe Decision Moments bruikbare inzichten levert met behulp van Adobe Experience Cloud. Mindtree-experts zijn aanwezig tijdens de Adobe Summit 2018 [http://possible.mindtree.com/AdobeSummit2018.html?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_and_Adobe_Partner_to_Help_Businesses_Gain_Actionable_Insights_from_Customer_Data ] in Las Vegas (25-29 maart) waar ze beschikbaar zijn om Decision Moments voor Adobe Experience Cloud nader toe te lichten.



Over Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] levert digitale transformatie- en IT-diensten, van ideeënvorming tot uitvoering, die Global 2000-klanten in staat stellen hun concurrenten voor te blijven. Mindtree is 'digitaal geboren' en gebruikt een flexibele aanpak die is gericht op samenwerking om op maat gemaakte oplossingen voor de hele digitale waardeketen te creëren. Tegelijkertijd optimaliseert onze uitvoerige expertise op het gebied van infrastructuur en applicatiebeheer uw IT tot een strategisch middel Of u uw bedrijf nu moet differentiëren, uw bedrijfsfuncties wilt vernieuwen of uw omzetgroei wilt versnellen, wij kunnen u helpen. Ga naar http://www.mindtree.com voor meer informatie.



Alle producten en bedrijfsnamen in dit artikel kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.



Over Adobe Experience Cloud



Adobe Experience Cloud is een alomvattende reeks cloudservices die zijn ontwikkeld om ondernemingen alles te bieden wat ze nodig hebben om uitmuntende klantervaringen te kunnen bieden. Experience Cloud bestaat uit Adobe Marketing Cloud, Adobe Advertising Cloud en Adobe Analytics Cloud en is gemaakt op Adobe Cloud Platform en geïntegreerd met Adobe Creative Cloud en Document Cloud. Adobe Experience Cloud maakt gebruik van machine learning en AI-functionaliteit van Adobe Sensei en combineert de beste oplossingen, een volledig en geavanceerd platform, alomvattende data- en contentsystemen en een krachtig partnerecosysteem dat ongeëvenaarde expertise in klantervaringen biedt.







