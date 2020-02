Darling Ingredients Inc. Rapporteert Financiële Resultaten Vierde Kwartaal En Boekjaar 2019

IRVING, Texas, 27 feb. 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. --



Vierde Kwartaal 2019





-- Netto opbrengst van $242,6 miljoen, of $1,44 per GAAP verwaterd aandeel

-- Netto verkoop van $859.4 miljoen

-- Aangepaste EBITDA van $385.8 miljoen

-- Aangepaste EBITDA (exclusief BTC 2018) van $299,2 miljoen

Jaarresultaten 2019





-- Netto opbrengst van $312,6 miljoen, of $1,86 per GAAP verwaterd aandeel

-- Netto verkoop van van $3,4 miljard

-- Aangepaste EBITDA van $826,3 miljoen

-- Aangepaste EBITDA (exclusief BTC 2018) of $739,7 miljoen

Darling rapporteerde een netto verkoop van $859,4 miljoen voor het vierde kwartaal van 2019, tegen een netto verkoop van $853,1 miljoen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Netto opbrengst toerekenbaar aan Darling voor de eerste drie maanden eindigend op 28 december 2019 was $242,6 miljoen of $1,44 per verwaterd aandeel, ten opzichte van een netto opbrengst van $40,6 miljoen of $0,24 per verwaterd aandeel, voor het eerste kwartaal van 2018. Het aangepaste netto opbrengst toerekenbaar aan Darling voor het vierde kwartaal van 2019 was $156,0 miljoen of $0,92 per verwaterd aandeel. De aanpassing voor het vierde kwartaal houdt verband met het retroactieve blender's tax credit ('BTC') in 2018.



"Onze investering in Diamond Green Diesel blijft ons uitstekende resultaten geven en de toename van de koolstofarme brandstofnormen rond de wereld plaatst Darling in de voorhoede van de groene revolutie," aldust Randall C. Stuewe, Voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Inc. "Onze wereldwijde rendering operations blijven grote hoeveelheden grondstoffen verwerken, waarmee we onszelf positioneren als de voorkeurleverancier van dierlijke vetten en oliën voor de biobrandstoffenindustrie."



"De resultaten in het levensmiddelensegment tonen solide groei in 2019 en wij geloven dat de tweede helft van 2020 meer sterkte zullen toen vanwege de uitbreiding met drie extra Peptan installaties in het tweede en derde kwartaal van dit jaar," voegde Stuewe toe. "De vraag naar collageenproducten blijft exponentieel groeien en onze groeistrategie van investeren in additionele productiecapaciteit vergroot onze duurzame portefeuille van producten en gespecialiseerde ingrediënten."



Voor het boekjaar afgesloten in 2019 rapporteerde Darling een netto verkoop van $3,4 miljard, versus een netto verkoop van $3,4 miljard voor het boekjaar afgesloten in 2018. Netto opbrengst toerekenbaar aan Darling voor het boekjaar afgesloten op 28 december 2019 was $312,6 miljoen, of $1,86 per verwaterd aandeel, tegenover een netto opbrengst van $101.5 miljoen, of $0,60 per verwaterd aandeel voor het boekjaar afgesloten op 29 december 2018. Aangepast netto opbrengst toerekenbaar aan Darling voor het boekjaar 2019 was $226,0 miljoen of $1,34 per verwaterd aandeel. De aanpassing voor het boekjaar houdt verband met het retroactieve BTC.



Aangepast EBITDA, welke een non-GAAP financiële maatregel zoals beschreven in dit bericht, was $385,8 miljoen voor het vierde kwartaal van 2019, waaronder $276,2 miljoen van het aandeel van Darling van de DGD joint venture. Het vierde kwartaal 2019 aangepaste EBITDA exclusief de 2018 BTC was $299,2 miljoen. Aangepast EBITDA voor het boekjaar 2019 was $826,3 miljoen, waaronder $389,4 miljoen van het aandeel van Darling van de DGD joint venture. Boekjaar 2019 aangepast EBITDA exclusief het BTC 2018 was $739,7 miljoen.



