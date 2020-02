Maak kennis met de nieuwe geur voor Mannen van Philipp Plein

Een zwarte NO LIMIT$ Creditcard om het grenzeloze leven van de "Koning van het Heden" mee te betreden



MILAAN, 27 februari 2020 /PRNewswire/ -- Philipp Plein, de onstuitbare ondernemer, gaat als een speer en overtreedt de regels weer eens.



Nadat hij in december 2019 voor het eerst de wereld van de parfumerie binnenviel met THE $KULL Art Edition, is Philipp Plein klaar om de wereld te veroveren met een provocerende en ongebreidelde Eau de Parfum voor mannen.



NO LIMIT$ Dat is zowel de naam van Philipp Plein's Herfst/Winter 2020 Megashow waarin de nieuwste collectie getoond wordt als die van de nieuwe geur NO LIMIT$, die de vorm van een onbeperkte creditcard heeft.



Op zaterdag 22 februari vond de modeshow van Philipp Plein plaats in een reusachtige garage, gevuld met een gevechtsvliegtuig, helikopter, offshore-boot en luxeauto's, allemaal bedekt met bladgoud. Aanwezig waren de heer Alberto Morillas, de meesterparfumeur die samen met Philipp Plein deze nieuw geur gecreëerd heeft en de heer Patrizio Stella, CEO van Philipp Plein Parfums.



Onder de bijzondere genodigden bevonden zich sterren en iconen als Jada Pinkett Smith, Ellen von Unwerth, Cameron Dallas, Maye Musk. Er was een optreden van de Amerikaanse rapper Tyga samen met Missy Elliot en Timbaland gaf acte de présence als DJ tijdens het feest na afloop van de show. Kortom, Philipp Plein's evenement was wederom een ongelooflijk spectaculaire show.



De naam, bezegeld als NO LIMIT$, zegt het eigenlijk al: de geur belichaamt de duizend levens van Philipp Plein, een spelbreker die heerst over een wereld van onbegrensde mogelijkheden, grenzeloze macht, geld, succes, plezier en genot.



Terwijl THE $KULL, het sterkste statement om met volle teugen van het leven te genieten, de eeuwigheid in een flesje vangt, is NO LIMIT$ een grenzeloze uitnodiging voor de Philipp Plein-stam en millennials van over de hele wereld om zijn buitensporige, hedonistische en onbeperkt onder hoogspanning staande leven te betreden.



Om deze oneindige bron van alles te omvatten heeft Philipp Plein gekozen voor het ultieme symbool van rijkdom - een zwarte creditcard van 1 biljoen: de master key die toegang biedt tot zijn schaamteloze wereld waarin geldt de dienst uitmaakt.



"Is er een andere manier om recht voor zijn raap te zeggen dat je een onbeperkte wereld hebt bereikt dan wanneer je een creditcard van 1 biljoen krijgt... Niets uit je dromen is meer buiten bereik. Een hele eenvoudige en krachtige boodschap.



NO LIMIT$ is de sleutel om meer in vervulling te laten komen dan je zelfs maar kunt wensen. Het draait allemaal om plezier, opwinding, geld en seks.



Met mijn nieuwe geur NO LIMIT$ heeft je leven geen grenzen meer, dus kom binnen, je hebt zojuist toegang gekregen!".



Philipp Plein, oprichter & eigenaar van PHILIPP PLEIN



DE FLES



EEN ZWARTE NO LIMIT$ CREDITCARD



OM HET BUITENSPORIGE EN ONDER HOOGSPANNING STAANDE LEVEN VAN PHILIPP PLEIN TE BETREDEN



Voor het eerst is er een geur aangebracht op een creditcard, gesneden uit zwartgelakt glas, gebosseleerd met de naam van PHILIPP PLEIN en met een opdruk van het iconische symbool van het merk, het doodshoofd van het leven, stralend in de kern van de kenmerkende zeshoek.



Onder "Member Since" staat het geboortejaar van Philipp Plein, terwijl de chip van de kaart is getransformeerd tot een verstuiver.



De buitenverpakking toont een lenticulaire opdruk die afwisselend de schedel of het $-symbool onthult en schuift omhoog om de flacon uit de houder te verwijderen.



DE GEUR



PHILIPP PLEIN'S OLFACTORISCHE TATOEAGE EEN STORM VAN ENERGIE, GELD, SEKS EN SPIEREN



De NO LIMIT$ geur, geboren uit een co-creatie die adem werd ingeblazen door Philipp Plein zelf en de internationaal geprezen Meester Parfumeur Alberto Morillas, is een statement van gedurfde en hedendaagse luxe, een kenmerkend parfum dat uniek en ultra-herkenbaar is.



Exact afgemeten door de Koning der Parfums, legt het de meer dan levensgrote persoonlijkheid en ongebreidelde uitbundigheid van Philipp Plein, de Koning van het Heden vast. Een krachtig olfactorisch statement volgestopt met ongekende op maat gemaakte akkoorden, super-de-luxe en zeldzame ingrediënten.



"PHILIPP PLEIN NO LIMIT$ is een geur die onder hoogspanning staat, een storm van seks, energie, geld en spieren. In dit parfum wilde ik Philipp's onstuitbare uithoudingsvermogen grijpen, zijn overdadige en fascinerende leven, zijn wereld voorbij alle mogelijke grenzen. Ik werd ertoe uitgelokt om voor hem een onuitwisbare en sexy olfactorische tatoeage te creëren.".



Alberto Morillas, Meester Parfumeur



NO LIMIT$ is samengesteld uit kruidige, hout-/lederachtige en dierlijke accenten en kan pronken met krachtige sporen van zwarte peper, kardemom en flamboyant waterrijke noten, versterkt met de rijkdom van donker hout en leder, met "pleinair" de weelderige geur van Bourbon vanille en zwarte amberkleurige noten.



Een Woody Oriental Tonic met een beat van vier op maat gemaakte olfactorische akkoorden.



HOOGSPANNINGSENERGIE ULTRAHELDERE WATERIGE NOTEN - BERGAMOT - GEMBER



De metaalachtige frisheid van bergamot en gember is zo mateloos als een shot en pompt energieniveaus tot verheven hoogten. Ultra heldere waterige noten verblinden en hebben net zo'n aantrekkingskracht als de topklasse auto's van Philipp Plein.



$$$$ GELD ZWARTE PEPER - KARDEMOM - KANEEL - KRUIDNAGEL - STERANIJS



Dit parfum, met de bedwelmende geur van inkt op net gedrukte bankbiljetten, is als een vloeibare gouden tatoeage die in je vel bijt. Een donker, geurig elixer, gekruid met het "zwarte goud", beter bekend als zwarte peper en versterkt met kruidnagel, kardemom, nootmuskaat en zoethout-achtige steranijs. Een geur van geld die het tot euforie schopt.



SEKS EN VERSLAVING PURE CHOCOLADE - BOURBON ZWARTE VANILLE - WIEROOK - ZWART AMBER AKKOORD



De hunkering naar genoegen komt tot een climax in een verboden verwennerij van pure chocolade en Bourbon vanille. De sexy en mysterieuze toonsoorten van een op maat gemaakt zwart amber akkoord met de primitieve geur van wierook zorgen voor een pure, weelderige opwinding.



SPIEREN HIGHTECH LASER HOUT - CEDERHOUT - PATCHOELI - AGARHOUT



De echte ruggengraat van een parfum. Een krachtige mix van hightech laser hout, patchoeli en cederhout drukt er het stempel van Philipp Plein's onbeperkte kracht en aantrekkingskracht op. De donkere, aardse en houtachtige kant van agarhout noten, met de zweem van aangepast hout verandert deze opmerkelijke geur in een heuse olfactorische tatoeage.



DE CAMPAGNE



OP HET SCHERM



De film wordt geregisseerd door Luca Finotti en draait om het karakter van Philipp Plein en zijn NO LIMIT$ leven. Luid, extravagant en op het randje op een rock-'n-roll manier, een verontschuldiging van Philipp Plein's hedonistische, onbegrensde leven onder hoogspanning.



Het leven is een feest! Hier geldt alleen: NO LIMIT$! Leef ook het NO LIMIT$-leven van Philipp Plein!



OP HET BILLBOARD



Net zoals in Hollywood-kaskrakers is Philipp Plein getransformeerd tot een actieheld, op de gevoelige plaat vastgelegd door de gerenommeerde fotograaf John Balsom. Philipp Plein wordt geportretteerd als een waanzinnige superheld van deze tijd, die net de wereld over heeft genomen met zijn NO LIMIT$ Eau de Parfum en zijn manier van leven. Een geur die je Philipp Plein's kick van adrenaline en snelle, wilde manier van leven laat voelen. Een wereld waarin contant geld koning is.



NO PLEIN NO GAME



Philipp Plein verleent toegang tot zijn exclusieve wereld op 1 maart 2020. Zijn NO LIMIT$ Eau de Parfum zal exclusief beschikbaar zijn in selectieve parfumerieën wereldwijd en in de PHILIPP PLEIN winkels en e-commerce website. Een unieke machtsoverdracht geladen op een 50ml zwarte NO LIMIT$ creditcard voor EUR72* of pak uit met de 90ml-versie voor EUR95.



*Voorgestelde verkoopprijs in de basismarkt



Bovendien vindt u onder de volgende links foto's in hoge resolutie:



Evenement beelden: https://we.tl/t-g56Vj1s8Qz [https://we.tl/t-g56Vj1s8Qz] Product beelden: https://we.tl/t-zYeomXN0H4 [https://we.tl/t-zYeomXN0H4]



