2018 International Signs and LED Exhibition Brengt 1.800 Marktleiders naar Guangzhou

GUANGZHOU, China, 27 februari 2018 /PRNewswire/ -- De 2018 International Signs and LED Exhibition (ISLE 2018), 's werelds grootste beurs op het gebied van geavanceerde reclame-verlichtingsapparatuur, zal gehouden worden in Guangzhou, China van 3-6 maart 2018. Op deze beurs zullen meer dan 1.800 objecten staan van toonaangevende fabrikanten, worden 200.000 bezoekers van over de hele wereld verwacht, en zullen de laatste trends in de industrie worden besproken tijdens 20 verschillende discussiefora.



Met LED displays en applicaties, graveerapparatuur, lichtbakken en zeefdrukwerk zal ISLE 2018 een bijeenkomst worden voor marktleiders vanuit de hele wereld en dienen als een hoogwaardig platform voor de lichtreclame- en LED-verlichtingsindustrie.



"Onze missie is om deelnemers te helpen marktinzichten te verwerven en de industriële dynamiek en toonaangevende technieken te omarmen," aldus Mr. Lee Yingjie, Directeur van ISLE. "Wij bieden bezoekers een 'one-stop' aankoopervaring en geïntegreerde oplossingen die dit professionele platform nog meer waarde verlenen."



ISLE 2018 zal voorzien zijn van een nieuwe ruimte met geïntegreerde oplossingen, 'Commercial Display Technology & Applications'. Nieuwe bedrijven die daar in de schijnwerpers zullen staan zijn onder meer An Shan DAE WHA Display en GKG Precision Machine Co., LTD., de grootste leverancier van LED verpakkingsmachines en de grootste verkoper van automatische soldeerpasta-printers in China.



YES TECH, fabrikant van professionele LED display-apparatuur, zal tevens zijn nieuwste LED-producten tentoonstellen, welke al te zien zijn geweest op de Olympische Spelen in London, de World Cup in Brazilië, de Asian Games in Incheon en de Expo in Milaan. Ook aanwezig op deze beurs is Linsn Technology, een sterk bedrijf op diverse gebieden waaronder LED display, computer software, multimedia technologie en digitale terminal producten.



ISLE biedt tevens een vierdaags forum rondom het onderwerp 'Sign & LED trends'. Specifieke thema's zijn onder meer "Innovative Display - Smart Future" gepresenteerd door Absen; "Yejibang: New Technology of Large Screen" door Yejibang; de activiteitenserie "Crafted Words in China & Signs Workshop"; en "How to Expand Japanese Market" door dhr. Kawata Hiroyuki. Dhr. Li Chao, de eerste personeelsmanagement-expert in de Chinese LED industrie, houdt presentaties over "LED Cinema" en "LED 3D Cinema".



Aanvullende informatie over de beurs:





-- ISLE 2018 Lijst van Exposanten:

http://en.isle.org.cn/enboothlist/4100.html

[http://en.isle.org.cn/enboothlist/4100.html]

-- ISLE 2018 Ticket Aanvragen:

http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html

[http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html]

-- Meer Seminars informatie: http://en.isle.org.cn/ennews/3086.html

[http://en.isle.org.cn/ennews/3086.html]

Over ISLE



The 2018 International Signs and LED Exhibition (ISLE) is een volledig geïntegreerd chain solution platform van de LED industrie voor professionele, charismatische en intelligente reclameborden. Ga voor meer informatie naar: http://en.isle.org.cn/ [http://www.isle.org.cn/]



CONTACT: Sparta Zhang, +86-20-89268292, zhanghuilong@cantonfairad.com; Sarah, +86-20-89268248, lizefan@cantonfairad.com



Web site: http://en.isle.org.cn//