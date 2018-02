De NB-IoT innovatieve toepassing van ZTE wint GLOMO Award tijdens de MWC2018

SHENZHEN, China, 27 februari 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, kondigde vandaag aan dat zijn NB-IoT innovatieve toepassing voor de slim parkeren-oplossing, op de eerste dag van de Mobile World Congress 2018 in Barcelona, Spanje, de Best Mobile Service for the Connected Life GLOMO 2018 gewonnen heeft. Dat luidt een goede start in voor een geweldige show voor ZTE.



ZTE is toegewijd aan IoT-toepassingsinnovatie en de constructie van het ecosysteem. Op het gebied van IoT, richt ZTE zijn IoT-strategie op "Chip, Netwerk, en Cloud" en heeft het, naast het ThingxCloud IoT-platform, meer dan 20 NB-IoT-netwerken, WiseFone en RoseFinch NB-IoT-chipseries voor hoogwaardige consumptie met een laag stroomverbruik geïntroduceerd. ZTE heeft de Global IoT Alliance (GIA) opgericht dat momenteel meer dan 200 partners uit meer dan 30 bedrijfstakken telt, en dat zich richt op het effectief bevorderen van de volwassenwording van de IoT-industrie.



Om het 5G-tijdperk te omhelzen, werkt ZTE op grote schaal samen met toonaangevende bedrijven in professionele gebieden zoals VR/AR, slimme productie, slimme elektriciteitsnetwerken, en aangesloten auto's, om innovatieve toepassingen te verkennen en verificatie van en onderzoek naar bedrijfsmodellen uit te voeren.



Onlangs werd ZTE uitgeroepen tot winnaar van verschillende internationale brancheonderscheidingen. Tijdens de GTI Annual Awards-plechtigheid, dat voorafgaand aan het Mobile World Congress plaatsvond, won ZTE de 2017 Market Development Award en de Innovative Mobile Service & Application Award 2017.



In de toekomst zal ZTE in toenemende mate blijven investeren in technologische innovaties, waarbij het ten volle zal profiteren van de voordelen van samenwerking binnen de industrie, en het zal de volwassenwording van de IoT-sector en de ontwikkeling van het IoT-ecosysteem bevorderen.



Over ZTE



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparatuur, en zakelijke technologie-oplossingen voor consumenten, telecommunicatiemaatschappijen, bedrijven en klanten van de publieke sector. In het kader van ZTE's strategie zet het bedrijf zich in om klanten geïntegreerde end-to-end innovaties te bieden zodat uitmuntendheid en waarde geleverd kunnen worden wanneer de bedrijfstakken voor telecommunicatie- en informatietechnologieën samenkomen. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H aandelencode: 0763.HK / A aandelencode: 000063.SZ), en zijn producten en diensten worden verkocht aan 500 operators in meer dan 160 landen. ZTE wijdt 10 procent van zijn jaarlijkse omzet aan onderzoek en ontwikkeling en heeft een leidinggevende functie in organisaties voor het vaststellen van internationale normen. ZTE is toegewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en maakt deel uit van het UN Global Compact initiatief. Ga voor meer informatie naar www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].



