ZTE en GSMA organiseren gezamenlijk de 5G Summit 2018

SHENZHEN, China, 27 februari 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, organiseert samen met GSMA de 5G Summit 2018 - Het creëren van een nieuw mobiel tijdperk met 5G tijdens de Mobile World Congress 2018 in Barcelona, Spanje. Tijdens deze Top kwamen meer dan 200 ondernemers en vertegenwoordigers van wereldberoemde telecom-aanbieders, chipfabrikanten, en technische bedrijven samen om te bespreken hoe een slimmere en verbonden wereld opgebouwd kan worden.



"5G nadert wereldwijd met rasse schreden, en momenteel voeren China, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, en Europa het voortouw in het ontwikkelen van hun eigen plannen voor het bevorderen van 5G zodat de commercialisatie van 5G versneld wordt," aldus Huijun Xu, CTO van ZTE, tijdens zijn openingstoespraak. "5G zal in de toekomst een technologie voor algemene doeleinden zijn. Met het integreren van technologieën zoals Cloud, Software-Defined Everything, AI, en Mesh, zal 5G een diepe impuls geven aan de evolutie van netwerken, industrie-upgrades, en sociale en economische ontwikkeling, zodat een weg gebaand wordt voor een slimmere en verbonden wereld."



Houlin Zhao, Security-General van ITU, verklaarde dat 5G uitermate belangrijk is voor de realisatie van het plan van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling. Als de VN van de ICT-sector, heeft ITU een missie om ervoor te zorgen dat alle mensen informatie kunnen delen en uitwisselen, altijd en overal. ITU versnelt de komst van een 5G digitaal tijdperk.



Dr. Zhengmao Li, vicepresident van China Mobile, deelt de inspanningen van China Mobile met betrekking tot een grootschalige commerciële invoering van 5-G in 2020. China Mobile heeft uitstekend gepresteerd in belangrijke technologische R&D, internationale standaardisatie, het bevorderen van de volwassenwording van de industrie en de ontwikkeling van een industrie-overschrijdend ecosysteem. Het zal de 5G end-to-end ontwikkeling blijven versterken zodat 5G een commerciële realiteit wordt.



Yogeth Malik, CTO van VEON, sprak over VEON's visie van virtualisatie. VEON's duidelijk pad naar 5G Common Core zal alle soorten netwerktoegang en digitale transformatie mogelijk maken.



Experts van belangrijke chipfabrikanten, zoals Qualcomm en Intel gaven aan dat 5G de toekomst zal zijn en dat de commercialisatie van 5G eraan komt. Zij zijn van mening dat end-to-end commerciële 5G-oplossingen alleen gerealiseerd kunnen worden door middel van gebied-overschrijdende samenwerking en 5GAA heeft dat aangetoond.



Een expert van Baidu liet zien hoe zelfrijdende auto's door middel van 5G gerealiseerd kunnen worden, waarbij hoge 5G-datasnelheden, lage latentie, en een hoge capaciteit een belangrijke rol speelden.



Dr. Jiying Xiang, Chief Scientist bij ZTE, gaf een programmarede - 5G is Coming [5G komt eraan]. Zijn standpunt is dat 5G een netwerk zal zijn voor ultieme gebruikerservaringen en dat het het Internet of Everything zal brengen met ultrahoge datasnelheden, ultra-lage latentie, enorme connectiviteit, en uitermate betrouwbaarheid. ZTE heeft 's werelds eerste IoDT voltooid op basis van de 3GPP-norm en in samenwerking met China Mobile en Qualcomm. Daarnaast heeft het bedrijf 5G-productportefeuilles geïntroduceerd, met inbegrip van mmWave en sub-6GHz 5G NR-producten, Flexhaul, en 5G core, en het bedrijf is goed voorbereid op de commerciële implementatie van 5G.



