Selina en Payvision bundelen hun krachten: vind jouw thuis, ook als je weg bent van huis

AMSTERDAM en LONDEN, 27 januari 2021 /PRNewswire/ -- Payvision, de wereldwijde aanbieder van fintech- en omnichannelbetalingen, en Selina, het wereldwijde hospitality-platform, kondigen hun samenwerking aan om hun klanten de ultieme gebruikerservaring te bieden. Payvision zal Selina ondersteunen om ervoor te zorgen dat het betalingsproces bij alle transacties van al zijn klanten soepel en succesvol verloopt.



Conversational commerce is een belangrijk kenmerk van Selinas platform, waar co-live accommodaties worden aangeboden en waar antwoord wordt gegevenop vragen gerelateerd aan langere verblijven. Payvision helpt Selina om met zijn verkoopteam conversational commerce mogelijk te maken via op maat gemaakte, virtuele terminals en betalingslinks.



Waar Selina zich sterk maakt voor het bieden van een unieke reiservaring en Payvision zich inzet om elke betaling door klanten vlot te laten verlopen, hebben beide bedrijven de krachten gebundeld om garant te staan voor de beste klantervaring.



"PSD2 SCA heeft extra uitdagingen in hospitality bij het accepteren van boekingen van online reisbureaus waarnaar een extra authenticatiereferentie wordt verstuurd. Nu de deadline voor PSD2 SCA nadert, heeft Selina een dynamische oplossing om aan deze eisen te voldoen en de autorisatiegraad te optimaliseren", aldus Bradley Hossack, Technical Integration Manager bij Payvision.



Payvision verwerkt het directe ecomm-platform op selina.com en verwerkt de betaling van kamers die via online reisbureaus worden verkocht. Een grote uitdaging in hospitality is om de betaalkaartgegevens van gasten op een veilige manier te beheren, vooral wanneer meerdere externe kanalen betrokken zijn bij een online en fysieke omnichannel-ervaring. De oplossing van Payvision biedt betere beveiliging van de persoonsgegevens van gasten van Selina door het verminderen van de zichtbaarheid van kaartgegevens in alle kanalen: van online tot inchecken



"We hebben onze betalingsstrategie versterkt door al onze kanalen te verenigen en een meetbare kostenoptimalisatie te realiseren. De technische oplossing van Payvision zal in hetzelfde tempo groeien als Selina, samen met de gebruikerservaring die gasten in staat stelt te betalen waar en wanneer ze maar willen," aldus John Santrizos, Director Treasury bij Selina.



Payvision biedt het commerciële team van Selina ook een dashboard met een duidelijk overzicht van de resultaten van elke locatie. Met deze service kan Selina data omzetten in bedrijfsinformatie die helpt bij het nemen van commercieel strategische beslissingen.



Na een testperiode is de samenwerking tussen Selina en Payvision sinds oktober 2020 een feit. Een samenwerking waarbij een brug geslagen wordt tussen service en technologie en een samenwerking die d getuigt van flexibiliteit en een pragmatische instelling. De samenwerking met Payvision zal Selina helpen om beter grip te krijgen en het bedrijf in Europa verder uit te breiden.



Payvision is een wereldwijde betalingsverwerker die gedreven wordt door een passie voor technologie en het vereenvoudigen van betalingen. Via één veilig platform maken we betaaltransacties voor bedrijven over de hele wereld mogelijk. We kennen de weg met de nieuwste technieken op het gebied van kunstmatige intelligentie en omnichannel-strategieën. Onze missie laat onze klanten zien dat we hiermee echt een verschil maken. Door een intuïtieve en perfect klantervaring op alle kanalen mogelijk te maken, zorgen we voor een unieke verbetering van het betaalproces.



Sinds de oprichting in 2002 en met het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland, zijn we uitgegroeid tot een internationaal team met wereldwijde kennis. In 2018 werd Payvision door ING aangekocht, waardoor we een niet te stoppen combinatie van zowel de fintech- als de bankwereld samen kunnen bieden. Deze samenwerking betekent geavanceerde technologie en een startup-mentaliteit die wordt ondersteund door de expertise en het wereldwijde netwerk van ING.



Lees meer over hoe Payvision het betaalproces nog eenvoudiger heeft gemaakt op payvision.com.



Selina is een wereldwijd hospitality-merk dat prachtig ontworpen accommodatie combineert met coworking, recreatie, wellness en lokale ervaringen. Selina is speciaal gebouwd voor de nomadische reiziger van nu en biedt gasten een wereldwijde infrastructuur om probleemloos in het buitenland te reizen en te werken. Opgericht in Latijns-Amerika in 2015, is elk Selina-pand ontworpen in samenwerking met lokale kunstenaars, makers en smaakmakers, waardoor bestaande gebouwen op interessante locaties over de hele wereld nieuw leven worden ingeblazen - van stedelijke gebieden tot afgelegen stranden en oerwouden. Selina heeft momenteel meer dan 80 locaties in Latijns-Amerika, de VS en Europa. Ga voor meer informatie over Selina naar www.selina.com [http://www.selina.com/] of volg @selina op Instagram of Facebook.



