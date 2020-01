ZTE helpt China Telecom via 5G de eerste diagnose op afstand in China te stellen van longontsteking door het nieuwe coronavirus

SHENZHEN, China, 27 januari 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063,SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen in zakelijke en consumententechnologie voor mobiel internet en de Sichuan-vestiging van China Telecom hebben vandaag de eerste diagnose op afstand via 5G in China weten te stellen van longontsteking door het nieuwe coronavirus, ondersteund door de nieuwste 5G-technologie. 5G heeft een hoge bandbreedte en lage latentie waardoor diagnosen stellen en behandelen efficiënter en makkelijker wordt. De externe diagnose via 5G wordt gebruikt door het West China Hospital en het Chengdu Public Health Clinic Center van de universiteit van Sichuan.



ZTE heeft, gezien de situatie op locatie, diens CPE-apparatuur ingezet om 5G-services toe te passen via 5G-signalen buiten terwijl er binnen dekkingspunten worden opgezet. Op 25 januari zijn de 5G-basisstations binnen gebouwd en verbonden en is de vergaderzaal voor externe diagnose en behandeling in het West China Hospital voor het eerst verbonden met het externe diagnose- en behandelsysteem. Op 26 januari heeft ZTE de snelle bouw, optimalisatie, snelheidstest en de opdracht voor het 5G-distributiesysteem afgerond op een ander belangrijk punt van het externe diagnose- en behandelsysteem. Nadat de opdracht voor het 5G-netwerk was afgegeven, hebben de Sichuan-gezondheidscommissie, het West China Hospital en het Chengdu Public Health Clinic Center via video overleg op afstand gevoerd. Overeenkomstig de werkzaamheden van de Sichuan-gezondheidscommissie, zal het 5G-consultsysteem op afstand het West China Hospital van de universiteit van Sichuan als centraal punt nemen en de eerste batch zijn voor toegang tot 27 ziekenhuizen die patiënten hebben opgenomen en behandeld. De volgende stap is dat ZTE het allereerste, nieuwe 5G-diagnosesysteem op afstand voor coronavirusinfecties zal opzetten. Daarbij worden drie niveaus ingesteld: provincie, stad en regio Sichuan zodat er één netwerk kan worden geboden voor diagnose op afstand in ziekenhuizen die besmette patiënten opnemen en Wuhan helpen. In de toekomst zal ZTE via het 5G-netwerk videoconsulten uitvoeren met front-end medische teams zodat patiënten in kritieke toestand in Wuhan toch deskundige diagnosen en behandelingen kunnen krijgen in het West China Hospital.



ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telefonieproviders, bedrijven en klanten in het publieke domein. Onderdeel van de strategie van ZTE is het streven klanten te voorzien van geïntegreerde end-to-end innovaties die uitmuntendheid en waarden bieden naarmate de telecommunicatie en IT-sectoren bijeenkomen. ZTE is beursgenoteerd in Hongkong en Shenzhen (H-aandeelstockcode: 0763.HK/A-aandeelstockcode: 000063.SZ), ZTE verkoopt zijn producten en services in meer dan 160 landen.



Tot nu toe heeft ZTE 35 commerciële 5G-contracten gekregen op belangrijke markten zoals Europa, Azië en Stille Oceaan, Midden-Oosten/Afrika (MEA). ZTE verbindt zich ertoe 10 procent van diens jaaromzet te investeren in onderzoek en ontwikkeling en vervult leidende rollen in internationale organisaties die de standaard stellen.



