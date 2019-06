Haarlem Jazz & More organiseert haar grootste en 39e editie

Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Tabitha, Leona Philippo, Wouter Hamel, Jennie Lena, BRUUT!, Jules Deelder, New Cool Collective, Jody Bernal, DJ JEAN, Phalerieau, Pletterij PURE Jazz en nog veel meer artiesten staan tussen 14 en 17 augustus op het hoofdpodium op de Grote Markt van Haarlem. Naast het hoofdpodium zijn er sattelietpodia op de Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein, ook dit jaar zijn er weer bijzondere indoor locaties met pure jazz concerten in de Pletterij en de Sint-Bavo Kerk. ALLE podia zijn vrij en gratis toegankelijk.



De line-up van de 2019-editie van Haarlem Jazz & More is bekend. “Ik ben heel blij met het programma. Voor een open en gratis festival is het uniek om zoveel bekende namen, zoals Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Tabitha, Leona Philippo, Jules Deelder en New Cool Collective, aan te trekken. Door de vrije sfeer en het prachtige decor van de Haarlemse binnenstad spelen artiesten hier graag”, vertelt Martijn Bevelander. Naast het hoofdpodium is er veel te doen in de stad. Het festival telt 3 buitenpodia en 2 indoorpodia met gratis toegankelijke jazzconcerten in de Pletterij en de Sint-Bavokerk.



Het volledige programma is te vinden op https://www.haarlemjazzandmore.nl/programma/ en binnenkort ook in de vernieuwde Haarlem Jazz & More app, waarbij je je eigen persoonlijke programma kunt samenstellen.



SattelietPodia

Naast het hoofdpodium op de Grote Markt zijn er meer buitenpodia in de binnenstad van Haarlem. “De ondernemers aan de Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein hebben ook dit jaar weer een prachtige line-up neergezet”, zegt Bevelander. ''De podia op de Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein zorgen met de Grote Markt voor een schitterend sieraad van genietende mensen rondom de Grote Kerk.''



De Pletterij

Naast de buitenpodia zijn er dit jaar weer jazzconcerten in de debat- en cultuurpodium De Pletterij. “Door deze unieke samenwerking met De Pletterij is een van onze grootste wensen vervuld: samen met lokale partners minder bekende culturele initiatieven een podium bieden”, legt Bevelander uit. Door de samenwerking tussen Haarlem Jazz & More en De Pletterij zijn de concerten net als de rest van het festival gratis te bezoeken. Volgens Arno Duivestein van de Pletterij passen de concerten uitstekend bij De Pletterij: “Onze ‘niche’ is - naast wereldmuziek en hedendaagse gecomponeerde muziek - hedendaagse en impro jazz.” De optredens in De Pletterij zijn op donderdag- en vrijdagavond.



Sint-Bavo Kerk (Grote Markt)

Dit jaar nodigt de stadsdominee Tom de Haan het trio Under the Surface uit in de Grote- of St. Bavokerk voor de jaarlijkse jazzdienst tijdens Haarlem Jazz & More. Hun laatste, volledig geïmproviseerde live-album draagt de toepasselijke naam Trinity, en neemt je mee naar een verborgen wereld van tederheid, woede, veiligheid, vreugde, eenzaamheid, rust en verdriet. Stuk voor stuk thema's die ook in de kerk een belangrijke rol spelen. Mis deze bijzondere zondagmorgen dus niet.



Grote- of St. Bavokerk is de ultieme plek om tijdens Haarlem Jazz & More ruimte te bieden aan een zoektocht naar de perfecte melodie. Als je daar in gelooft tenminste. “De Jazzdienst is een samenwerking van Protestantse Gemeente Haarlem met Haarlem Jazz & More en belangrijk partner met de Zomer Haarlem Jazz & More en de Winterse Kerstsamenzang wat Haarlem Jazz & More elk jaar ook organiseert”, aldus Martijn Bevelander.



After Club Ruis

Voor iedereen die na de optredens op de Grote Markt nog door wilt, zorgt Club Ruis in de Smedestraat voor de officiële afterparty tot 05:00 uur. Check voor meer informatie over de line-up: http://www.clubruis.nl/.